UP Encounter: पुलिस मुठभेड़ के बाद वांछित दो शातिर बदमाश गिरफ्तार, गोली लगने से एक आरोपी घायल

मेरठ: मेरठ जिले में पुलिस ने डकैती की एक घटना में वांछित दो बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को जांच के दौरान थाना किठौर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई।

बदमाशों ने की पुलिस पर फायरिंग

बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर गोलीबारी किए जाने पर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की, जिसमें एक अभियुक्त घायल हो गया। घायल अभियुक्त को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घायल अभियुक्त की पहचान गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी निवासी मोहसिन के रूप में की है। वहीं, गिरफ्तार दूसरे अभियुक्त की पहचान मेरठ के मुंडाली थाना क्षेत्र के मुंडाली गांव निवासी साकिब उर्फ अंडा के रूप में की है।

आरोपियों ने इन वारदातों को दिया अंजाम

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 20 और 21 जनवरी की दरमियानी रात को ग्राम मुंडाली में नकदी और आभूषण लूटने की वारदात को अंजाम दिया था। इस संबंध में मुंडाली थाने में मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 30 हजार रुपये नकद, एक मोटरसाइकिल और एक तमंचा तथा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।