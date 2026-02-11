UP Budget 2026: योगी सरकार का महा-धमाका! क्या आपके खाते में भी आएंगे पैसे? 2027 चुनाव से पहले वो 5 बड़े ऐलान जिसने सबको चौंका दिया!

UP Budget 2026: आज सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार अपना अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किया जाने वाला यह बजट 2026-27 कई मायनों में...

UP Budget 2026: आज सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार अपना अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किया जाने वाला यह बजट 2026-27 कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि यह मौजूदा सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है।

बजट की बड़ी बातें:-

ऐतिहासिक आकार

अनुमान है कि इस बार बजट का कुल आकार 9 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच सकता है, जो यूपी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा होगा।

चुनावी फोकस

चूंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए सरकार का पूरा जोर किसानों, युवाओं और महिलाओं को खुश करने पर है।

कैबिनेट बैठक

बजट पेश करने से ठीक पहले सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें बजट प्रस्तावों को औपचारिक मंजूरी दी जाएगी।

महिलाओं के लिए क्या हो सकता है खास?

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस बार 'पिटारा' खोल सकती है:

स्कूटी वितरण: मेधावी छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी योजना की घोषणा की संभावना है।

पेंशन में वृद्धि: निराश्रित और बुजुर्ग महिलाओं की पेंशन राशि में बढ़ोतरी की जा सकती है।

सुरक्षा और शिक्षा: हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल और सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए भारी बजट आवंटित होने की उम्मीद है।

किसानों और ग्रामीणों के लिए सौगात

किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ सरकार निम्नलिखित कदम उठा सकती है:

मुफ्त बिजली: खेतों की सिंचाई के लिए किसानों को पूरी तरह मुफ्त बिजली देने का वादा इस बजट में जमीन पर उतर सकता है।

एमएसपी और सब्सिडी: खाद और खेती के उपकरणों पर सब्सिडी बढ़ाने और गन्ने के बकाये भुगतान के लिए विशेष प्रावधान संभव हैं।

पशुपालन: पशुपालकों के लिए नई क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं का ऐलान हो सकता है।

युवाओं और रोजगार पर जोर

बेरोजगारी के मुद्दे को हल करने के लिए सरकार का फोकस तकनीक और स्टार्टअप पर है:

सरकारी नौकरियां: करीब 1 लाख नई सरकारी भर्तियों की घोषणा की संभावना जताई जा रही है।

एआई सिटी (AI City): लखनऊ में देश की पहली एआई सिटी बनाने और युवाओं को डिजिटल स्किल सिखाने के लिए बड़ा फंड जारी किया जा सकता है।

एमएसएमई सेक्टर: छोटे उद्योगों (MSME) को बढ़ावा देने के लिए बिना गारंटी लोन और ब्याज में राहत की उम्मीद है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बयान

बजट से पहले उत्साह जताते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में यह बजट जन-आकांक्षाओं का प्रतीक होगा। हमने युवाओं, किसानों, महिलाओं और श्रमिकों को प्राथमिकता दी है। यह बजट न केवल विकास की गति को तेज करेगा, बल्कि प्रदेश को वन ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम होगा।