अब Bollywood के 'बाबा' पर मंडराया खतरा..... व्हाट्सऐप पर आए मैसेज में की गई ये बड़ी मांग, बॉलीवुड में दहशत!

Edited By Purnima Singh,Updated: 10 Feb, 2026 07:17 PM
बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह, जो हाल ही में अपनी फिल्म ‘धुरंधर’ की सफलता का जश्न मना रहे हैं और इसके दूसरे पार्ट की तैयारियों में व्यस्त हैं, को धमकी भरा मैसेज मिलने की खबर सामने आई है। धमकी में अभिनेता से करोड़ों रुपये की मांग की गई है। मुंबई पुलिस...
UP Desk : बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह, जो हाल ही में अपनी फिल्म ‘धुरंधर’ की सफलता का जश्न मना रहे हैं और इसके दूसरे पार्ट की तैयारियों में व्यस्त हैं, को धमकी भरा मैसेज मिलने की खबर सामने आई है। धमकी में अभिनेता से करोड़ों रुपये की मांग की गई है। मुंबई पुलिस ने मामले की जानकारी मिलते ही जांच शुरू कर दी है।
धमकी का तरीका
जानकारी के अनुसार, रणवीर सिंह को व्हाट्सऐप वॉइस नोट के जरिए धमकी भरा संदेश भेजा गया, जिसमें उनसे बड़ी रकम की मांग की गई। धमकी मिलने के तुरंत बाद इसे मुंबई पुलिस को सूचित किया गया।
यह भी पढ़ें : इस फेमस एक्टर के सिर से उठा मां का साया, 87 साल की उम्र में निधन, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़; फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका!
पुलिस की कार्रवाई
मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच धमकी भरे मैसेज भेजने वाले की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि, अभी तक रणवीर सिंह या उनकी टीम की तरफ से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस घटनास्थल और डिजिटल सबूतों के आधार पर मामले की तह तक जाने का प्रयास कर रही है।
पृष्ठभूमि
यह धमकी ऐसे समय में आई है जब बॉलीवुड में हाल ही में रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग की घटना ने सुरक्षा पर सवाल उठाए थे। अब रणवीर सिंह के मामले ने फिल्मी सितारों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन और फैंस की चिंता बढ़ा दी है।