‘कांग्रेस सामूहिक हत्याएं करवाती थी’, संभल में CM योगी ने कहा- सपा हत्यारों को बचाने का काम करती थी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यना ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस संभल में सामूहिक हत्याएं करवाती थी और समाजवादी पार्टी उसके चेले के रूप में उनके पाप कर्मों पर पर्दा डालने का काम करती थी

संभल: मुख्यमंत्री योगी आदित्यना ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस संभल में सामूहिक हत्याएं करवाती थी और समाजवादी पार्टी उसके चेले के रूप में उनके पाप कर्मों पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। दंगाइयों के ऊपर महाकाल का अब वास्तविक असर दिखाई पड़ रहा है,अब दंगाई दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं।



संभल आस्था का केंद्र- CM

इस दौरान संभल में मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि इस जिले को फोर लेन सड़क की सुविधा दी जाएगी, क्योंकि संभल आस्था का केंद्र है। विष्णु पुराण और श्रीमदभागवत पुराण में उल्लेख है कि भगवान कल्कि का अवतार संभल में होगा।यहां 68 तीर्थ और 29 कूप थे, लेकिन इनको अपवित्र किया गया। अहिल्याबाई जी ने इन तीर्थों का उद्धार किया था. अब हमारी सरकार इनका जीर्णोद्धार कर रही है।