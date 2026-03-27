LPG संकट के बीच Yogi सरकार अलर्ट! अखिलेश का आरोप सिलेंडर की जमाखोरी कर रहे भाजपाई, पढ़ें यूपी की 10 बड़ी खबरें
Edited By Ramkesh,Updated: 27 Mar, 2026 08:17 PM
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब आम लोगों की रसोई तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने संभावित एलपीजी संकट से निपटने के लिए पहले ही तैयारियां तेज कर दी हैं।
1-LPG संकट के बीच Yogi सरकार अलर्ट! ईंधन का प्लान-B तैयार, ये होगा बड़ा विकल्प
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब आम लोगों की रसोई तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने संभावित एलपीजी संकट से निपटने के लिए पहले ही तैयारियां तेज कर दी हैं।
2- सिलेंडर की जमाखोरी कर रहे भाजपाई- डिप्टी सीएम के बयान पर अखिलेश का पलटवार
उत्तर प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर के संकट से जूझ रही जनता के प्रति हमदर्दी का इजहार करते हुये समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर हमला बोला है।
3- UP में पेट्रोल-डीजल संकट की अफवाह से अफरा-तफरी! इस जिले में फ्यूल पंपों पर उमड़ी भीड़, ड्रम-कट्टी लेकर पहुंचे लोग, दिखीं लंबी कतारें...
जनपद हमीरपुर में पेट्रोल-डीजल की कमी की चर्चाओं ने अचानक माहौल गर्म कर दिया है। किसी आधिकारिक घोषणा के बिना ही ईंधन संकट की खबर फैलते ही लोग पेट्रोल पंपों की ओर उमड़ पड़े।
4- UP Politics: अखिलेश यादव की 'समानता भाईचारा रैली' को लेकर गरमाई यूपी की सियासत, क्या बदल जाएगा 2027 में सियासी समीकरण?
दादरी में 29 मार्च को अखिलेश यादव की ‘समाजवादी समानता भाईचारा रैली' को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है।
5- महिला सिपाही से रेप; शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक संबंध, फिर किया इनकार...
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में शादी का झांसा देकर महिला सिपाही से दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक समेत आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
6- भगवान श्रीराम पर विवादित बयान! भड़का हिन्दू महासभा, सपा नेता के खिलाफ दर्ज कराई FIR, कहा- धार्मिक अपमान बर्दाश्त नहीं
हरदोई में एक सार्वजनिक सभा के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता यदुनंदन लाल लोधी द्वारा भगवान श्रीराम की माता को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सियासी और सामाजिक माहौल गरमा गया है।
7- यूपी के इस जिले में 51 हजार PNG उपभोक्ताओं को सरेंडर करना होगा LPG कनेक्शन, चिह्नित कर किया जा रहा ब्लॉक
उत्तर प्रदेश के बरेली में रसोई गैस (एलपीजी) की कमी के चलते अब बड़ा कदम उठाया गया है।
8- पेट्रोल, डीजल की अफवाहों के बीच बड़ी वारदात! सेल्समैन की गोली मारकर हत्या, अपराधियों की तलाश में CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस
ईरान युद्ध के कारण देश में गैस (एलपीजी), पेट्रोल और डीजल की कमी देखी जा रही है। कई जगह पेट्रोल पंप में तेल खत्म होने की भी खबरें आ रही हैं। कई पेट्रोल पंप पर 'नो स्टॉक' का भी बोर्ड लग गया है।
9- कौशांबी NH2 पर भीषण सड़क हादसा, 3 बच्चों समेत 8 की मौत की खबर, कई की मौके पर हुई दर्दनाक मौत
यूपी के कौशांबी जिले से बड़ी खबर सामने आई है। सैनी थाना क्षेत्र के अतसराय के पास नेशनल हाईवे-2 पर भीषण सड़क हादसा हो गया।
10- अंधविश्वास की आड़ में खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य! 'स्वयंभू बाबा' बनकर... यौन शोषण
महाराष्ट्र में खुद को भगवान शिव का अवतार बताकर महिला से बलात्कार करने के आरोप में पालघर जिले के एक स्वयंभू बाबा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
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