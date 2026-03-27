LPG संकट के बीच Yogi सरकार अलर्ट! अखिलेश का आरोप सिलेंडर की जमाखोरी कर रहे भाजपाई, पढ़ें यूपी की 10 बड़ी खबरें

Edited By Ramkesh,Updated: 27 Mar, 2026 08:17 PM



A-

A+

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब आम लोगों की रसोई तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने संभावित एलपीजी संकट से निपटने के लिए पहले ही तैयारियां तेज कर दी हैं।