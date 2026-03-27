पेट्रोल, डीजल की अफवाहों के बीच बड़ी वारदात! सेल्समैन की गोली मारकर हत्या, अपराधियों की तलाश में CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

ईरान युद्ध के कारण देश में गैस (एलपीजी), पेट्रोल और डीजल की कमी देखी जा रही है। कई जगह पेट्रोल पंप में तेल खत्म होने की भी खबरें आ रही हैं। कई पेट्रोल पंप पर 'नो स्टॉक' का भी बोर्ड लग गया है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से बड़ी खबर सामने आई...

मैनपुरी (आफाक अली खान): ईरान युद्ध के कारण देश में गैस (एलपीजी), पेट्रोल और डीजल की कमी देखी जा रही है। कई जगह पेट्रोल पंप में तेल खत्म होने की भी खबरें आ रही हैं। कई पेट्रोल पंप पर 'नो स्टॉक' का भी बोर्ड लग गया है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से बड़ी खबर सामने आई है। जहां पर शुक्रवार की सुबह पेट्रोल पंप सो रहे सेल्समैन की गोली मार कर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले बदमाश सेल्समैन का मोबाइल भी ले गए। जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस मामले में पुलिस पुरानी रंजिश के एंगल पर जांच कर रहीं है।



रंजिश में हत्या की आशंका

आप को बता दें कि औंछा थाना क्षेत्र के गांव नगला कंचन निवासी 35 वर्षीय गौरव कुमार कस्वा के जसराना रोड पर गांव नगला दुर्जन के निकट स्थित पेट्रोल पंप पर सेल्समैन था। गुरुवार की रात्रि वह पेट्रोल पंप पर ही सोया था, शुक्रवार की सुबह करीब पांच बजे गौरव कुमार के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए।



होली के दिन लेनदेन पर हुआ था विवाद

सूचना मिलने के बाद औंछा थाने के इंस्पेक्टर चंद्रपाल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, पुलिस की सूचना पर फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई, फोंरेसिक टीम ने घटनास्थल से जांच के लिए नमूने एकत्र किए। घटनास्थल पर मौजूद लोगो ने बताया कि होली के दिन रुपये लेनदेन को लेकर कुछ लोगों से विवाद हो गया था। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।



घटनास्थल पर चौकी इंचार्ज का विरोध

मौके पर मौजूद परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस को मृतक का शव नहीं उठाने दिया, परिजनों के द्वारा घटनास्थल पर नगला कंचन चौकी पर तैनात दरोगा अमित सिंह का विरोध कर रहे थें,परिजन चीख चीख कर दरोगा अमित सिंह से कह रहे थे कि गौरव को तुमने ही मरवा दिया है। होली के दिन हुए विवाद के बाद दरोगा ने पकड़े गए आरोपियों को छोड़ दिया था।

