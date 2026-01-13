प्रेमी के साथ भागी महिला... नाराज पति बोला-  तू मेरी नहीं तो किसी की नहीं होगी... फिर मार दी गोली

Main Menu

Edited By Ramkesh,Updated: 13 Jan, 2026 08:12 PM

हरदोई: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली घटना सामने आई है। पाली थाना परिसर में सोमवार सुबह एक पति ने अपनी पत्नी को तमंचे से गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल महिला को पहले जिला अस्पताल और फिर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पति को मौके से भागने की कोशिश करते समय गिरफ्तार कर लिया है।

प्रेमी संग भागी थी महिला 
मृतका की पहचान सोनी (30) के रूप में हुई है, जो पाली थाना क्षेत्र के ग्राम रमापुर अटरिया की रहने वाली थी। पुलिस के अनुसार सोनी चार दिन पहले अपने प्रेमी सुरजीत के साथ फरार हो गई थी। इस मामले में पति अनूप (38) ने गैर जनपद हांपुर के मिर्जापुर थाना क्षेत्र के ग्राम बख्तवरपुर निवासी सुरजीत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।

महिला को पुलिस ने किया बरामद 
रविवार रात पुलिस ने महिला को बरामद कर पाली थाने लाया था। सोमवार सुबह करीब 10:45 बजे सोनी थाने की मेस से खाना खाकर बाहर निकली और थाना प्रभारी कार्यालय के सामने खड़ी थी। इसी दौरान उसका पति अनूप थाने पहुंच गया। अचानक उसने कमर से तमंचा निकाला और सोनी के दाहिने कंधे पर गोली चला दी। गोली सीने के आर-पार हो गई, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ी।

पुलिसकर्मियों के सामने पति ने मारी गोली 
घटना के समय थाना परिसर में मौजूद पुलिसकर्मी घबरा गए, लेकिन आरोपी जब भागने लगा तो पुलिस ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। घायल महिला को तुरंत सवायजपुर सीएचसी ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई।

लापरवाही के आरोपी दारोगा सहित दो निलंबित 
थाने के भीतर हुई इस सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा मौके पर पहुंचे। लापरवाही बरतने के आरोप में दारोगा विक्रांत और महिला सिपाही संजना राजपूत को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) को सौंपी गई है।

 

