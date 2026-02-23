Main Menu

भारी बोरे से आई ऐसी रहस्यमयी आवाज, लोगों के टोकते ही भागी महिला- फिर जो अंदर से निकला... देख कांप गई सबकी रूह

Edited By Anil Kapoor,Updated: 23 Feb, 2026 07:54 AM

mysterious sound emanated from woman s heavy sack leaving people stunned

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। पनकी थाना क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध हरकतों ने बड़े Child Abduction (बच्चा अपहरण) गिरोह की आशंका पैदा कर दी है।

दबे पांव भाग रही थी महिला, बोरे ने खोल दी पोल
घटना बीते कल दोपहर की है, जब एक महिला कंधे पर भारी बोरा लादे गली से चुपचाप निकलने की कोशिश कर रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला के हाव-भाव बेहद डरे हुए थे और वह बार-बार पीछे मुड़कर देख रही थी। शक तब गहराया जब उस बंद बोरे के भीतर से किसी के सिसकने और रोने की धीमी आवाजें आने लगीं। जब स्थानीय लोगों ने महिला को रोककर बोरे के बारे में पूछा, तो वह जवाब देने के बजाय भागने लगी। शोर मचने पर भीड़ ने उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया।

बोरा खुलते ही फटी रह गईं सबकी आंखें
भीड़ ने जब जबरन बोरे की रस्सी खोली, तो अंदर का नजारा देख हर कोई सन्न रह गया। उस अंधेरे बोरे के भीतर एक छोटी मासूम बच्ची को बेरहमी से बंद किया गया था। बच्ची बदहवास हालत में थी और डर के मारे कांप रही थी। गुस्साई भीड़ ने महिला की मौके पर ही धुनाई कर दी, जिसके बाद तुरंत Panki Police Station को सूचना दी गई।

पुलिसिया कार्रवाई और कानूनी शिकंजा
मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है और बच्ची को सुरक्षित बचा लिया गया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह महिला किसी बड़े Human Trafficking (मानव तस्करी) रैकेट का हिस्सा है।

इलाके में दहशत का माहौल
इस घटना के बाद से स्थानीय निवासियों में भारी डर व्याप्त है। माता-पिता अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने में कतरा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देखते ही तुरंत 112 नंबर पर सूचित करें और कानून को हाथ में ना लें।

