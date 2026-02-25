Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • रफ्तार प्रेमियों का इंतजार खत्म! UP में फिर होगी इंटरनेशनल मोटरसाइकिल रेस, महीना भी हो गया फाइनल .....

रफ्तार प्रेमियों का इंतजार खत्म! UP में फिर होगी इंटरनेशनल मोटरसाइकिल रेस, महीना भी हो गया फाइनल .....

Edited By Purnima Singh,Updated: 25 Feb, 2026 02:22 PM

world class motorcycle racing to be held in uttar pradesh

विदेश में होने वाली रेसिंग प्रतियोगिताओं की तरह उत्तर प्रदेश में इस साल जुलाई-अगस्त में नोएडा के बुद्ध परिपथ पर विश्व स्तरीय मोटरसाइकिल रेसिंग प्रतियोगिता का रोमांच देखने को मिलेगा। इस सिलसिले में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर...

लखनऊ : विदेश में होने वाली रेसिंग प्रतियोगिताओं की तरह उत्तर प्रदेश में इस साल जुलाई-अगस्त में नोएडा के बुद्ध परिपथ पर विश्व स्तरीय मोटरसाइकिल रेसिंग प्रतियोगिता का रोमांच देखने को मिलेगा। इस सिलसिले में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गये। यहां जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक पूर्व मोटोजीपी राइडर कारेल अब्राहम द्वारा शुरू की गई प्रीमियम ऑटोमोटिव और मोटरस्पोर्ट कंसल्टेंसी ए.वी.डब्ल्यू ग्लोबल ने आज उत्तर प्रदेश सरकार के स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किये।        

बयान के मुताबिक इसके तहत राज्य में विश्वस्तर के एक मोटरसाइकिल रेसिंग परिवेश का विकास किया जाएगा। बयान के अनुसार इस महत्वपूर्ण पहल में ए.वी.डब्ल्यू ग्लोबल और उत्तर प्रदेश सरकार मोटोजीपी और एशिया रोड रेसिंग चैंपियनशिप (ए.आर.आर.सी) जैसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप का आयोजन संभव बनाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि इस साझेदारी का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को रेसिंग के लिए ग्लोबल हब बनाना है। साथ ही, यह मोटरस्पोर्ट परिवेश के लिए एक महत्वपूर्ण पहल भी है। 

उन्होंने बताया कि यह पहल बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट (बी.आई.सी) पर केंद्रित होगी। विश्व स्तर पर सबसे तकनीकी रूप से उन्नत रेसिंग सुविधाओं में से एक के रूप में प्रसिद्ध इस सर्किट को दुनिया में सबसे अधिक टेक्निकली एडवांस्ड रेसिंग सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है और इसे ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए एक मुख्य स्थान बनाया जाएगा। टू व्हील्स मोटर रेसिंग के संवर्धन निदेशक रॉन हॉग ने कहा, "हम जुलाई-अगस्त 2026 में यहाँ पर रेसिंग शुरू करने के लिए उत्साहित हैं।" ए.वी.डब्ल्यू ग्लोबल के फाउंडर कैरल अब्राहम ने बताया, "भारत दुनिया में मोटरसाइकिल का सबसे बड़ा बाजार है इसलिए यहाँ पर विश्व स्तर की रेसिंग भी होनी चाहिए।" 

उत्तर प्रदेश सरकार के स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मनोज कुमार सिंह ने कहा, "इस एमओयू की मदद से उत्तर प्रदेश देश में प्रोफेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग वापस लाई जा सकेगी। राज्य और पूरे देश के प्रशंसक जबरदस्त मोटरसाइकिलों को ट्रैक पर दौड़ते देखने के लिए उत्सुक हैं।" उन्होंने कहा, "उत्तर प्रदेश राज्य मोटरस्पोर्ट के विकास और युवाओं को इस क्षेत्र में अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में बहुत जल्द हाई-ऑक्टेन रेसिंग शुरू होने वाली है। हम विश्व स्तर की रेसिंग सुविधा, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट की पूरी क्षमता का उपयोग करने और इसके आस-पास एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम का विकास करने के लिए दृढ़ निश्चित हैं।" 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!