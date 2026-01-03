इन तीन दिन फ्री में करें ताजमहल का दीदार, नहीं पड़ेगी टिकट की जरूरत; जल्दी से नोट कर लें दिन और समय

Agra News: उत्तर प्रदेश के आगरा से पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। मुगल बादशाह शाहजहां के तीन दिवसीय वार्षिक उर्स के मौके पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण...

Agra News: उत्तर प्रदेश के आगरा से पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। मुगल बादशाह शाहजहां के तीन दिवसीय वार्षिक उर्स के मौके पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने ताजमहल में प्रवेश शुल्क माफ करने का फैसला किया है। इस दौरान पर्यटक बिना टिकट ताजमहल देख सकेंगे।



कब मिलेगा फ्री एंट्री?

ASI के अनुसार, 15, 16 और 17 जनवरी 2026 को तय समय पर ताजमहल में मुफ्त प्रवेश होगा। 15 जनवरी (गुरुवार): दोपहर 2 बजे से सूर्यास्त तक, 16 जनवरी (शुक्रवार): दोपहर 2 बजे से सूर्यास्त तक, 17 जनवरी (शनिवार): सूर्योदय से सूर्यास्त तक (पूरा दिन मुफ्त)।



टिकट की जरूरत नहीं

इन तीनों दिनों में तय समय के दौरान ताजमहल के सभी टिकट काउंटर बंद रहेंगे। पर्यटकों को न तो ऑनलाइन और न ही ऑफलाइन टिकट लेने की जरूरत होगी। ASI और स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए खास इंतजाम किए हैं। बता दें कि शाहजहां के उर्स के अवसर पर हर साल देश-विदेश से बड़ी संख्या में जायरीन और पर्यटक आगरा आते हैं। इस दौरान ताजमहल में पारंपरिक रस्में निभाई जाती हैं और मुख्य मकबरे पर सतरंगी चादर चढ़ाई जाती है।