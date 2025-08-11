Viral Video: Day Care में 15 महीने के बच्ची को मेड ने पीटा; थप्पड़ मारा, दांत से काटा और फिर जमीन पर पटका

Noida News: नोएडा से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे जानकार वर्किंग पैरेंट्स चिंता में पड़ जाएंगे। वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएगे कि वो अपने बच्चों को डे-केयर में छोड़े या नहीं। दरअसल, ये मामला नोएडा सेक्टर...

Noida News: नोएडा से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे जानकार वर्किंग पैरेंट्स चिंता में पड़ जाएंगे। वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएगे कि वो अपने बच्चों को डे-केयर में छोड़े या नहीं। दरअसल, ये मामला नोएडा सेक्टर-137 की एक सोसायटी स्थित डे-केयर से सामने आया है। यहां पर एक 15 महीने की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। मेड ने बच्ची की पिटाई की। उसे थप्पड़ मारा, दांत से काटा, प्लास्टिक बेल्ट से पीटा और जमीन पर पटक दिया।

डे-केयर से आने के बाद लगातार रो रही थी बच्ची

मामला थाना सेक्टर-142 क्षेत्र का है। 4 अगस्त 2025 की घटना है। जब एक मां अपनी बच्ची को डे-केयर से वापस लेकर आई तो बच्ची रो रही थी। बच्ची चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी और लगातार रोए जा रही थी। तभी बच्ची की मां ने कपड़े बदलते समय देखा कि बच्ची की दोनों जांघों पर गोलाई में निशान हैं। वो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने इन्हें दांत से काटने के निशान बताया।

देखें वीडियो...





पिटाई के बाद बच्ची को जमीन पर पटका

इसके बाद परिजनों को शक हुआ तो उन्होंने डे-केयर के सीसीटीवी कैमरों को फुटेज चेक करवाया। जिसमें मेड द्वारा बच्ची के साथ की गई दरिंदगी साफ दिख रही है। मेड ने बच्ची को बेरहमी से पीटा। थप्पड़ मारा, दांत से काटा, प्लास्टिक बेल्ट से पीटा और जमीन पर पटक दिया। पैरेंट्स का आरोप है कि घटना के समय डे-केयर प्रमुख ने बच्ची को संभालने की कोई कोशिश नहीं की। इतना ही नहीं जब उन्होंने शिकायत की तो आरोपी मेड और डे-केयर प्रमुख ने उन्हें अभद्र भाषा में धमकाया। इसके बाद परिजनों ने शिकायत की और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलि,स ने उसे हिरासत में ले लिया। @vani_mehrotra नामक यूजर ने ये वीडियो एक्स पर पोस्ट किया है।