हैवानियत की हद! UP में स्ट्रीट डॉग के साथ दरिंदगी.... जबरन पिलाई शराब, दोस्त ने बनाया वीडियो, Viral Video देख खौल उठेगा खून

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के रमाला क्षेत्र में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक कुत्ते के साथ क्रूरता की बात सामने आने पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक वीडियो सामने आया था,...

बागपत : उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के रमाला क्षेत्र में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक कुत्ते के साथ क्रूरता की बात सामने आने पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक वीडियो सामने आया था, जिसमें एक व्यक्ति कुत्ते के साथ क्रूरता करता और उसे बोतल से जबरन शराब पिलाता दिखाई दे रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस के सोशल मीडिया प्रकोष्ठ और स्थानीय पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया।



अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की पहचान रमाला क्षेत्र के निवासी जितेंद्र उर्फ बल्लम के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे रविवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे पशुओं और बेजुबानों के साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता न करें और अगर इस तरह की कोई घटना संज्ञान में आती है तो तत्काल पुलिस को सूचना दें।

यह भी पढ़ें : दो दोस्तों के सिर धड़ से कटकर 50 मीटर दूर गिरे! 70 की स्पीड से बाइक ट्रक से टकराई और… गर्दन के हिस्से छिटककर रोड पर आए

आजमगढ़ : उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर क्षेत्र स्थित गंभीरपुर बाजार में हुए एक भीषण हादसे में तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत हो गयी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों मृतकों के सिर धड़ से अलग होकर दूर जा गिरे। पुलिस सूत्रों ने सोमवार को यहां बताया कि रविवार की रात करीब नौ बजे ठेकमा से आजमगढ़ की ओर जा रहे मोटरसाइकिल सवारों को एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी .... पढ़ें पूरी खबर ....