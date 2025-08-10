Varanasi News: बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में घर-घर खोजे जा रहे बुखार के मरीज, अब तक 1017 मिले… स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। ये अधिकारी फीवर ट्रैकिंग कैंप और घर-घर क्लोरीन टैबलेट वितरण का कार्य करा रहे हैं।

Varanasi News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। ये अधिकारी फीवर ट्रैकिंग कैंप और घर-घर क्लोरीन टैबलेट वितरण का कार्य करा रहे हैं।



167 बुखार के मरीजों की मलेरिया और डेंगू की जांच

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संदीप चौधरी ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों और पार्षदों के समन्वय से फीवर एवं मेडिकल कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। रविवार को कुल दस कैंप लगाए गए। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा दस्तक अभियान की तर्ज पर घर-घर जाकर बुखार के मरीजों की सूची तैयार की गई। आज कैंप में 167 बुखार के मरीजों की मलेरिया और डेंगू की जांच की गई, जिसमें कोई भी मरीज पॉजिटिव नहीं पाया गया। सभी मरीजों को दवाएं दी गईं। अब तक कुल 1017 बुखार के मरीजों की जांच हो चुकी है। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर भ्रमण के दौरान 10,436 क्लोरीन टैबलेट का वितरण किया गया। अब तक कुल 48,808 क्लोरीन टैबलेट वितरित की जा चुकी हैं।



वर्तमान में चार बाढ़ चौकियां कार्यरत

डॉ. चौधरी ने बताया कि वर्तमान में चार बाढ़ चौकियां कार्यरत हैं, जहां दो पालियों में आठ चिकित्सा टीमें तैनात हैं। इन चौकियों पर अब तक 157 दस्त के मरीजों और 262 चर्म रोग के मरीजों सहित कुल 2234 मरीजों का उपचार किया जा चुका है।