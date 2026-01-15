देश में UP का डंका! लगाई ऐतिहासिक छलांग; निर्यात तैयारी सूचकांक में राष्ट्र में चौथे और लैंडलॉक्ड राज्यों में बना नंबर 1.... सीधे 3 पायदान ऊपर पहुंचा

उत्तर प्रदेश ने नीति आयोग द्वारा बुधवार को जारी 'निर्यात तैयारी सूचकांक...2024' में चौथा स्थान प्राप्त किया है। राज्य सरकार ने बुधवार को एक बयान में यह कहा है। बयान के मुताबिक नीति आयोग निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय...

लखनऊ : उत्तर प्रदेश ने नीति आयोग द्वारा बुधवार को जारी 'निर्यात तैयारी सूचकांक...2024' में चौथा स्थान प्राप्त किया है। राज्य सरकार ने बुधवार को एक बयान में यह कहा है। बयान के मुताबिक नीति आयोग निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज करते हुए चौथा स्थान तथा भूमि से घिरे (लैंड लॉक्ड) राज्यों में प्रथम स्थान हासिल किया है।



'दो सालों में ये छलांग योगी सरकार की नीतियों का परिणाम'

वर्ष 2022 की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश कुल मिलाकर सातवें स्थान पर और भूमि से घिरे राज्यों में दूसरे स्थान पर था। बयान के अनुसार, केवल दो वर्षों में यह बड़ी छलांग राज्य के निर्यात क्षेत्र में हुए व्यापक सुधारों और योगी आदित्यनाथ सरकार की निर्यात-प्रोत्साहन नीतियों का परिणाम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में निर्यात अवसंरचना को सुदृढ़ करने, लागत प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, विविध उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और कारोबारी माहौल को सुगम बनाने पर विशेष बल दिया गया। बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति, एक जिला–एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना तथा अन्य पहल निर्यात को गति देने में महत्वपूर्ण साबित हुई हैं।

इन मानकों पर यूपी ने व्यापक सुधार दर्ज किए

सरकार द्वारा माल भाड़ा व्यय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी, गुणवत्ता प्रमाणीकरण, ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग शुल्क, भाड़े तथा निर्यात क्रेडिट गारंटी पर प्रतिपूर्ति जैसी सुविधाओं ने निर्यातकों का लागत बोझ कम किया है और उन्हें वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाया है। नीति आयोग ने रैंकिंग तैयार करते समय चार प्रमुख स्तंभों... निर्यात अवसंरचना, व्यापार परिवेश, नीति एवं सुशासन और निर्यात प्रदर्शन के साथ 13 उप-स्तंभों के 70 संकेतकों के आधार पर राज्यों का मूल्यांकन किया। इन विभिन्न मानकों पर उत्तर प्रदेश ने व्यापक सुधार दर्ज कराए हैं।