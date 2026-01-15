Main Menu

  • UP Police पर गिरी गाज! एक साथ इतने पुलिसवाले सस्पेंड, दारोगा भी नपे; पूरा मामला जान कांप जाएगी रूह

Edited By Purnima Singh,Updated: 15 Jan, 2026 01:15 PM

two policemen suspended in the etah lovers murder case

उत्तर प्रदेश के एटा जिले के गढ़िया सुहागपुर गांव में प्रेमी युगल की सनसनीखेज हत्या के मामले में बुधवार को एक दारोगा समेत दो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया तथा पुलिस ने लड़की के माता-पिता समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने...

एटा : उत्तर प्रदेश के एटा जिले के गढ़िया सुहागपुर गांव में प्रेमी युगल की सनसनीखेज हत्या के मामले में बुधवार को एक दारोगा समेत दो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया तथा पुलिस ने लड़की के माता-पिता समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह ने बताया कि गढ़िया सुहागपुर गांव में 11 जनवरी को दीपक (25) और उसकी प्रेमिका शिवानी (20) की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि मामले में लापरवाही के आरोप में दारोगा अशोक कुमार और सिपाही पवन कुमार को निलंबित किया गया है। 

लड़की के परिजनों ने वारदात को दिया अंजाम 
पुलिस क्षेत्राधिकारी नीतीश गर्ग ने बताया कि जांच में सामने आया है कि वारदात को कथित तौर पर लड़की के परिवार के लोगों ने अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने प्रेमी युगल को एक साथ देख लिया था, जिसके बाद पहले ईंटों, लाठियों और पत्थरों से हमला किया गया और बाद में खुरपी से गला रेतकर दोनों की हत्या कर दी गई। गर्ग ने बताया कि हत्या के बाद शवों को घसीटकर पास के घरों की छतों पर फेंक दिया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस जांच के अनुसार झगड़े के दौरान दीपक को बचाने की कोशिश करने पर पहले शिवानी पर हमला किया गया और खुरपी से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद दीपक की भी हत्या कर दी गई। 

यह भी पढ़ें : एनकाउंटर कर चर्चा में आई, अब 45,000 घूस लेते रंगे हाथ धराई UP Police की महिला दरोगा, पूरे परिवार को फंसाने की धमकी देकर मांगी रिश्वत 

दो आरोपी अभी भी फरार 
पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि घटनास्थल से खून के धब्बे और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में कुल छह लोगों को आरोपी बनाया गया है। लड़की के पिता अशोक, मां बिट्टो देवी, बहन काजल और चाचा जबर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि दो अन्य आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है। थाना प्रभारी रितेश ठाकुर ने बताया कि शिवानी कन्नौज में अपनी बहन के साथ रहती थी, जहां उसकी दीपक से जान-पहचान हुई। उन्होंने बताया कि दीपक और शिवानी पहले भी एक बार घर छोड़कर जा चुके थे, जिसके बाद दोनों परिवारों ने पंचायत के माध्यम से सुलह कराने की कोशिश की थी। इसके बाद शिवानी को उसके गांव वापस लाया गया था। 

