Up में फिर बढ़ गई स्कूलों की छुट्टियां; अब इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल...नया आदेश जारी

UP School holidays: उत्तर प्रदेश में ठंड और गलन काफी बढ़ गई है। ठंडी पछुआ हवाओं के कारण कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार, यह ठंड अभी कुछ दिन और जारी रहेगी। ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईसीएसई, सीबीएसई और यूपी बोर्ड के कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों को 5 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए हैं।

बता दें कि राज्य के अधिकतर जिले इस समय शीतलहर की चपेट में हैं आने वाले दिनों में सर्दी ओर बढ़ने की संभावना है। कई जिलों में शीतलहर और घने कोहरे को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। इसी के चलते योगी सरकार ने स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां बढ़ाने का ऐलान किया है। योगी आदित्यनाथ ने आईसीएसई, सीबीएसई और यूपी बोर्ड के कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों को 5 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। इससे पहले सोमवार से गुरुवार तक स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई थी, जबकि शुक्रवार को माध्यमिक स्कूल खुले थे। अब दोबारा सभी बोर्ड के कक्षा 12 तक के स्कूल 5 जनवरी तक बंद रहेंगे।

कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में छुट्टी के निर्देश जारी

माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने कक्षा 9 से 12 तक और बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में छुट्टी के निर्देश जारी किए हैं। लखनऊ में देर रात हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने शनिवार को लखनऊ सहित प्रदेश के 8 जिलों में शीत दिवस की आशंका जताई है।

