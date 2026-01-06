Schools closed in UP: इस जिले में अब फिर बढ़ गई स्कूलों की छुट्टियां, समय भी बदला...डीएम का नया आदेश जारी

Up School Closed: उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण ठंड का कहर है। राजधानी लखनऊ में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहां पर बढ़ती ठंड, शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन....

Up School Closed: उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण ठंड का कहर है। राजधानी लखनऊ में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहां पर बढ़ती ठंड, शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों को बड़ी राहत दी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर जिलाधिकारी विशाख जी ने प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में 8 जनवरी तक छुट्टी घोषित की है।

सभी स्कूलों पर लागू आदेश

यह आदेश जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी, सहायता प्राप्त, परिषदीय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय और सभी बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा। यह फैसला बच्चों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

बदली टाइमिंग

कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल अब सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेंगे। इससे ठंड और कोहरे के समय छात्रों को आने-जाने में होने वाली परेशानी कम होगी।

सख्ती से पालन के निर्देश

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को स्कूलों में इसकी निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है।

