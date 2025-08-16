Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • ‘ड्रोन और दूरबीन सफल नहीं... UP की ध्वस्त कानून-व्यवस्था पर सांड से निगरानी’; अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर कर योगी सरकार पर कसा तंज

‘ड्रोन और दूरबीन सफल नहीं... UP की ध्वस्त कानून-व्यवस्था पर सांड से निगरानी’; अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर कर योगी सरकार पर कसा तंज

Edited By Mamta Yadav,Updated: 16 Aug, 2025 11:52 PM

up s ruined law and order is being monitored by bulls akhilesh yadav

समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें एक सांड छत पर चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। यह वीडियो...

UP Politics: समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें एक सांड छत पर चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। यह वीडियो मथुरा जिले के गोवर्धन क्षेत्र के अडिंग गांव का बताया जा रहा है।

 


अखिलेश यादव ने वीडियो के साथ व्यंग्य करते हुए लिखा, "क्योंकि भाजपाई ड्रोन और दूरबीन सफल नहीं हैं, इसीलिए उप्र की ध्वस्त कानून-व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए सांड को तैनात होना पड़ा है… वैसे भी 24 घंटे के सदन के बाद सरकार सुषुप्तावस्था में है।"

वीडियो पर यूज़र्स की तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिली है। यह कोई पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हों। इससे पहले भी वह कई मौकों पर राज्य में बढ़ते अपराधों, महिलाओं की सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था पर कटाक्ष कर चुके हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा था, "अपराधियों ने बीजेपी सरकार में यूपी की कानून-व्यवस्था के बैग में हाथ डालकर सब कुछ खाली कर दिया है।" सांड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक सांड एक खाली बिल्डिंग की दूसरी मंजिल तक पहुंच गया। इस घटना को लेकर प्रशासन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

 

 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!