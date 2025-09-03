Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • गणपति मूर्ति विसर्जन के दौरान भयानक हादसाः रामगंगा में डूबे के दो सगे भाई, किनारे पर मची चीख-पुकार

गणपति मूर्ति विसर्जन के दौरान भयानक हादसाः रामगंगा में डूबे के दो सगे भाई, किनारे पर मची चीख-पुकार

Edited By Purnima Singh,Updated: 03 Sep, 2025 01:56 PM

two brothers swept away in the ramganga

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में गणपति प्रतिमा विसर्जित करने आए दो भाई रामगंगा नदी के तेज प्रवाह में बह गये

बिजनौर : उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में गणपति प्रतिमा विसर्जित करने आए दो भाई रामगंगा नदी के तेज प्रवाह में बह गये। पुलिस क्षेत्राधिकारी आलोक सिंह ने बुधवार को बताया कि भूतपुरी के रामगंगा नदी घाट पर मंगलवार शाम श्रद्धालुओं का जत्था गणपति की मूर्ति विसर्जित कर रहा था। इसी जत्थे में शामिल धर्मेन्द्र (36) और विजेन्द्र (34) विसर्जन के दौरान पानी के तेज बहाव में बह गये। उन्होंने बताया कि गोताखोरों की मदद से दोनों भाइयों की तलाश की जा रही है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!