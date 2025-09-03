गणपति मूर्ति विसर्जन के दौरान भयानक हादसाः रामगंगा में डूबे के दो सगे भाई, किनारे पर मची चीख-पुकार

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में गणपति प्रतिमा विसर्जित करने आए दो भाई रामगंगा नदी के तेज प्रवाह में बह गये

बिजनौर : उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में गणपति प्रतिमा विसर्जित करने आए दो भाई रामगंगा नदी के तेज प्रवाह में बह गये। पुलिस क्षेत्राधिकारी आलोक सिंह ने बुधवार को बताया कि भूतपुरी के रामगंगा नदी घाट पर मंगलवार शाम श्रद्धालुओं का जत्था गणपति की मूर्ति विसर्जित कर रहा था। इसी जत्थे में शामिल धर्मेन्द्र (36) और विजेन्द्र (34) विसर्जन के दौरान पानी के तेज बहाव में बह गये। उन्होंने बताया कि गोताखोरों की मदद से दोनों भाइयों की तलाश की जा रही है।