  • छोटे भाई ने बड़े को मारा, निर्वस्त्र कर किया ये काम! फिर घर के आंगन में ही दफना दी न्यूड बॉडी.... चौंका देगी तारिक के कत्ल की पूरी कहानी......

Edited By Purnima Singh,Updated: 21 Feb, 2026 06:48 PM

झांसी: जिले के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिहारीपुरा मोहल्ले में भाई द्वारा भाई की हत्या के मामले में पुलिस अब भी हत्या के पीछे की वजह तलाश रही है। वारदात सामने आने के 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद मकसद स्पष्ट नहीं हो सका है।

गुमशुदगी से खुला सनसनीखेज राज
पुलिस के अनुसार, 38 वर्षीय तारिक बेग की हत्या 10 फरवरी को हुई थी। आरोप है कि छोटे भाई मसारिक बेग, जो एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक है, ने विवाद के दौरान कुल्हाड़ी से हमला कर बड़े भाई की जान ले ली। घटना के बाद शव को घर के आंगन में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया गया।

हत्या के बाद आरोपी ने खुद प्रेमनगर थाने पहुंचकर तारिक की गुमशुदगी दर्ज कराई और सामान्य दिनचर्या की तरह स्कूल जाता रहा। मामला तब उजागर हुआ जब बृहस्पतिवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे मृतक के मामा मोहम्मद सलीम ने थाने पहुंचकर हत्या की आशंका जताई।

खुदाई में मिला शव, कई सवाल खड़े
पुलिस ने घर के आंगन में खुदाई कर शव बरामद किया। जांच में सामने आया कि शव पर कपड़े नहीं थे और गर्दन पर तेज धार वाले हथियार से वार के निशान मिले। इस स्थिति ने जांच को और जटिल बना दिया है।

पूछताछ में आरोपी के बयान
पुलिस हिरासत में मसारिक बेग ने बताया कि चाय के दौरान दोनों भाइयों के बीच विवाद हुआ, जो हाथापाई में बदल गया। गुस्से में आकर उसने कुल्हाड़ी से हमला किया। हालांकि, इसके बाद की घटनाओं और अन्य सवालों पर आरोपी स्पष्ट जवाब नहीं दे सका।

साजिश और सहयोगियों की आशंका
शव की स्थिति और घटनास्थल की परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस को शक है कि वारदात में किसी अन्य की भी भूमिका हो सकती है। संदेह की सुई आरोपी की पत्नी मुस्कान और उसके साले की ओर भी घूम रही है, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि दोनों के मोबाइल फोन बंद मिल रहे हैं।

पुलिस के सामने प्रमुख सवाल
*हत्या के बाद शव को निर्वस्त्र क्यों किया गया?
*गर्दन पर गहरे वार के निशान कैसे आए?
*करीब 95 किलो वजनी शव को आंगन के भीतर अंदरूनी हिस्से तक अकेले ले जाना संभव था या नहीं?
*घर में पहले से बड़ी मात्रा में नमक क्यों रखा गया था?
*घटना के बाद आरोपी की पत्नी और ससुराल पक्ष के लोग ताला बंद कर क्यों चले गए?

अधिकारियों का बयान
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बी.बी. जीटीएस मूर्ति ने बताया कि फरार लोगों की तलाश की जा रही है और सभी पहलुओं पर जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस सनसनीखेज घटना के बाद इलाके में दहशत और शोक का माहौल है, जबकि पुलिस मामले के हर एंगल को खंगालने में जुटी है।

