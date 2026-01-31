Main Menu

  • सभी को न्याय दिलाने के लिए जनगणना में जाति दर्शाने वाला 'कॉलम' होना चाहिए: अखिलेश यादव

Edited By Pooja Gill,Updated: 31 Jan, 2026 09:11 AM

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मांग की कि पिछड़ा, दलित और आदिवासी समुदाय समेत सभी लोगों की जाति के विवरण को दर्शाने के लिए जनगणना में एक अलग 'कॉलम' को शामिल किया जाए...

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मांग की कि पिछड़ा, दलित और आदिवासी समुदाय समेत सभी लोगों की जाति के विवरण को दर्शाने के लिए जनगणना में एक अलग 'कॉलम' को शामिल किया जाए। यादव ने कहा कि जाति आधारित जनगणना से प्रत्येक जाति की जनसंख्या का पता चलेगा और यह सुनिश्चित होगा कि उन्हें उनके उचित अधिकार और सम्मान प्राप्त हों। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यादव ने यह भी मांग की कि जनगणना में कोविड-19 महामारी के दौरान हुई मौतों के कारणों का भी उल्लेख किया जाए, क्योंकि उनका आरोप है कि कई लोगों की मौतें टीकाकरण के बाद हुईं। 

सपा प्रमुख ने लगाए ये आरोप 
समाजवादी पार्टी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार यादव ने कहा, ''अगर कन्नौज का विकास होगा, तो यहां के लोगों का भी विकास होगा। इस क्षेत्र का जितना अधिक विकास होगा, लोगों का भी उतना ही अधिक आर्थिक और सामाजिक विकास होगा और उनका सम्मान बढ़ेगा।'' यादव ने राज्य की भाजपा सरकार पर कन्नौज के लिए उनकी पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कई विकास परियोजनाओं और योजनाओं को रोक दिया और कोई नई परियोजना शुरू नहीं की। उन्होंने कहा, ''सरकार ने कन्नौज मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं को बर्बाद कर दिया है। वह बजट भी नहीं मुहैया करा रही है। पैरामेडिकल कॉलेज का कार्य अधूरा पड़ा है।'' 

'भाजपा समाज के सभी वर्गों का अपमान कर रही'
एक सवाल के जवाब में यादव ने कहा कि भाजपा ने शंकराचार्य जी (अविमुक्तेश्वरानंद) का अपमान किया है और उनके दावों का कोई जवाब नहीं दिया। यादव ने कहा, ''मुख्यमंत्री खुद को योगी कहते हैं, फिर भी उन्होंने शंकराचार्य जी को स्नान नहीं करने दिया। भाजपा समाज के सभी वर्गों का अपमान कर रही है। वह उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर तक नफरत की राजनीति कर रही है।'' यादव ने कहा कि जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से पीड़ित है और वर्ष 2027 के उप्र विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का मुख्य लक्ष्य भाजपा को सत्ता से हटाना होगा। सपा अध्यक्ष ने सुरक्षित हवाई यात्रा, नए विमानों के शामिल किए जाने और पुराने विमानों के उचित रखरखाव की मांग की। यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस मांग का समर्थन किया जिसमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य लोगों की मृत्यु का कारण बने विमान हादसे की जांच की मांग की गई थी। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि अगर विमान अच्छी स्थिति में था और दृश्यता स्पष्ट थी तो यह दुर्घटना कैसे हुई। उन्होंने कहा, ''यह जांच का विषय है।'' 

