अपर्णा यादव से तलाक लेंगे अखिलेश यादव के भाई प्रतीक! इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, कहा- स्वार्थी और बुरी आत्मा...

UP News: समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी अपर्णा यादव से तलाक लेने की घोषणा की है। प्रतीक यादव ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट iamprateekyadav पर एक पोस्ट साझा कर यह जानकारी दी।
पोस्ट में उन्होंने लिखा, ''वह जल्द से जल्द तलाक लेने जा रहे हैं। उन्होंने पोस्ट में साफ शब्दों में कहा कि वह “इस स्वार्थी महिला” से अलग होना चाहते हैं। प्रतीक ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी ने उनके पारिवारिक रिश्तों को बर्बाद कर दिया और सिर्फ खुद की प्रसिद्धि और प्रभाव बढ़ाने में लगी हुई है।
'पारिवारिक रिश्तों में तनाव बढ़ता गया'
पोस्ट में प्रतीक यादव का कहना है कि शादी के बाद से ही पारिवारिक रिश्तों में तनाव बढ़ता गया। उनके अनुसार, उनकी पत्नी का व्यवहार परिवार के प्रति संवेदनहीन रहा, जिससे पारिवारिक संबंध खराब हो गए और उनके निजी व सामाजिक जीवन पर भी असर पड़ा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी पत्नी केवल अपनी प्रसिद्धि और प्रभाव बढ़ाने में लगी हुई हैं।
2012 में हुई थी दोनों की शादी
बता दें कि प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की शादी वर्ष 2012 में हुई थी। उनके दो बेटियां हैं। उनकी शादी समारोह में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के साथ-साथ बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन भी शामिल हुए थे।