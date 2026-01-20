भाजपा राज में ‘भ्रष्टाचार का ठोसीकरण' अर्थव्यवस्था की नई अवधारणा है: अखिलेश यादव

Edited By Pooja Gill,Updated: 20 Jan, 2026 04:21 PM
लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को दावा किया कि सोने-चांदी की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि भ्रष्ट उपायों से अर्जित नकदी को बहुमूल्य धातुओं में बदलने की ‘‘भ्रष्ट भाजपाई अर्थव्यवस्था की नयी अवधारणा'' है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि भाजपा राज में ‘‘भ्रष्टाचार का ठोसीकरण'' अर्थव्यवस्था की नयी अवधारणा है, जिसमें मूल्य बढ़ने से, मांग घटती नहीं बल्कि बढ़ जाती है।
'भ्रष्ट-भाजपाई अर्थव्यवस्था की नयी अवधारणा'
सपा प्रमुख ने कहा, ‘‘भ्रष्ट-भाजपाई अर्थव्यवस्था की नयी अवधारणा। भ्रष्टाचार का ठोसीकरण, भ्रष्ट उपायों से कमाए गए, नकद धन को बहुमूल्य धातुओं में बदलना है।'' उन्होंने दावा किया कि बहुमूल्य धातुओं का मूल्य बढ़ने से घर-मोहल्लों, दुकान-बाजारों में चोरी, सेंधमारी, लूटपाट, राहजनी, छिनैती की घटनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, जिसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने कहा, ‘‘इससे भाजपा राज में पहले से लचर पुलिस-व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव बढ़ता है जिसके परिणामस्वरूप पुलिसिंग बेहद निष्क्रिय हो जाती है तथा अपराधी और भी ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं।''
सपा प्रमुख ने ये भी कहा...
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘अगर विश्वास न हो तो एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) की सहायता से इस मूल्य वृद्धि का विश्लेषण करा लिया जाए।'' मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर चांदी के वायदा भाव में 16,438 रुपये या लगभग 6 प्रतिशत की तेजी आई और यह 3,04,200 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सोने की कीमतों में भी मजबूती आई और यह नयी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। फरवरी अनुबंध के लिए सोने का भाव 2,983 रुपये या 2.09 प्रतिशत बढ़कर 1,45,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले सप्ताह एमसीएक्स पर सोने के भाव में 3,698 रुपये या 2.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।