पैसे न देने पर नग्न ही दे दिया शव, मुर्दाघर की वायरल तस्वीरों पर CMO ने दिए सख्त आदेश, अब 'कमीशन' मांगने वालों पर होगा एक्शन!

नोएडा: गौतम बुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडिये के बाद जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें सेक्टर 94 स्थित मुर्दाघर में पोस्टमार्टम के बाद एक व्यक्ति के शव पर उसके परिजन कथित तौर पर खुद कपड़ा लपेटते दिख रहे हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
शवगृह के कर्मचारियों ने शव ढकने के मांगे पैसे
वीडियो में एक व्यक्ति यह आरोप लगाते हुए सुनाई दे रहा है कि शवगृह के कर्मचारियों ने शव को ढकने के लिए कपड़ा देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण परिवार को शव को स्वयं कपड़े में लपेटना पड़ा। उसने यह भी दावा किया कि परिवार की सहायता के लिए कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था और उनसे पैसे मांगे गए।
शव को ढकने के लिए नहीं दिया कपड़ा
सूत्रों के अनुसार, मृतक की पहचान चिपियाना गांव के निवासी रचित के रूप में हुई है, जिसने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। सूत्रों के मुताबिक, शवगृह के कर्मचारियों ने परिवार वालों से एक निश्चित राशि मांगी और इनकार करने पर उन्हें शव को स्वयं कपड़े में लपेटने का इंतजाम करने को कहा गया। यहां तक कि उन्हें शव को ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं दिया गया।
सीएमओ ने दिए जांच के आदेश
इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया। मामले का संज्ञान लेते हुए गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ डॉ. नरेंद्र कुमार ने शवगृह के नोडल अधिकारी को घटना की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया। कुमार ने कहा कि इस मामले की जांच का आदेश दिया गया है तथा दोषी पाये पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई होगी।