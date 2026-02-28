Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला, हालत गंभीर, सात के खिलाफ FIR दर्ज; CM Yogi ने लिया संज्ञान, कहा- बख्शे नहीं जाएंगे हमलावर

यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला, हालत गंभीर, सात के खिलाफ FIR दर्ज; CM Yogi ने लिया संज्ञान, कहा- बख्शे नहीं जाएंगे हमलावर

Edited By Purnima Singh,Updated: 28 Feb, 2026 04:15 PM

youtuber salim wastik attacked

गाजियाबाद के लोनी इलाके में हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने 50 वर्षीय यूट्यूबर पर चाकू से कई बार वार किया। पुलिस ने यह जानकारी दी। ये यूट्यूबर अपने यूट्यूब चैनल पर एक विशेष धर्म को लेकर कथित विवादास्पद वीडियो के कारण विवादों में आए थे।...

Ghaziabad News : गाजियाबाद के लोनी इलाके में हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने 50 वर्षीय यूट्यूबर पर चाकू से कई बार वार किया। पुलिस ने यह जानकारी दी। ये यूट्यूबर अपने यूट्यूब चैनल पर एक विशेष धर्म को लेकर कथित विवादास्पद वीडियो के कारण विवादों में आए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। 

सलीम अहमद उर्फ सलीम वास्तिक पर अली गार्डन स्थित उनके कार्यालय में सुबह की नमाज अदा करने के कुछ ही समय बाद हमला किया गया। पुलिस के अनुसार, हमलावरों को परिसर के पास घूमते देखा गया था। उन्होंने बताया कि हमलावर कार्यालय में घुस गए और उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसके बाद वे मौके से भाग गए। इस हमले में अहमद की गर्दन, पेट और कान पर गंभीर चोटें आईं। सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) लोनी, सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि हंगामे के बाद स्थानीय लोग एकत्र हो गए और पुलिस को सूचित किया, जिन्होंने यूट्यूबर को लोनी के एक अस्पताल में पहुंचाया। 

गौतम ने कहा कि बाद में उनकी गंभीर हालत के कारण उन्हें दिल्ली के गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल में रेफर कर दिया गया। अहमद ''सलीम वास्तिक'' नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि मुस्लिम समुदाय के भीतर कुछ प्रथाओं की कथित रूप से आलोचना करने वाले उनके वीडियो को लेकर उन्हें निशाना बनाया गया होगा। अधिकारी ने कहा कि मामले में सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा कि उनके बेटे उस्मान ने सात नामित व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। 

एसीपी ने कहा कि हमलावरों की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए इलाके से सीसीटीवी फुटेज हासिल करने के प्रयास जारी हैं। इस बीच मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एक बयान में कहा, ''कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है और कानून अपना काम करेगा।'' 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!