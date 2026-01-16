UP में फिर बढ़ीं स्कूलों की छुट्टियां! आज और कल बंद रहेंगे.... प्रशासन ने जारी किया नया आदेश

गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने भीषण ठंड और घने कोहरे को देखते हुए शुक्रवार और शनिवार को आठवीं कक्षा तक के सभी विद्यालयों को बंद करने का आदेश जारी किया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार द्वारा शुक्रवार सुबह जारी आदेश में कहा गया है कि मौसम की...

नोएडा : गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने भीषण ठंड और घने कोहरे को देखते हुए शुक्रवार और शनिवार को आठवीं कक्षा तक के सभी विद्यालयों को बंद करने का आदेश जारी किया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार द्वारा शुक्रवार सुबह जारी आदेश में कहा गया है कि मौसम की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर जिलाधिकारी की ओर से दिए गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए यह निर्णय लिया गया है।

आदेश में कहा गया है, ‘‘गौतम बुद्ध नगर जिले में संचालित सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, यूपी बोर्ड और अन्य बोर्ड से संबद्ध नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के सभी स्कूल 16 और 17 जनवरी को बंद रहेंगे।'' प्राथमिक शिक्षा अधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि कोई स्कूल आदेश का उल्लंघन करते हुए इस अवधि में खुला पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले, शीत लहर की स्थिति को देखते हुए जिला शिक्षा विभाग ने जिले के विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश को 15 जनवरी तक बढ़ा दिया था।

