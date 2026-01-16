Main Menu

School Closed: यूपी में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी; इस जिले में फिर बढ़ी छुट्टियां, अब इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल

Edited By Pooja Gill,Updated: 16 Jan, 2026 10:50 AM

School Closed in up: उत्तर प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। प्रदेश का हर जिला भीषण ठंड की चपेट में है। इसी को देखते हुए एक बार फिर स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाने का फैसला...

School Closed in up: उत्तर प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। प्रदेश का हर जिला भीषण ठंड की चपेट में है। इसी को देखते हुए एक बार फिर स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाने का फैसला किया गया है। गौतमबुद्ध नगर जिले में नर्सरी से लेकर आठवीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को 17 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। यह फैसला बच्चों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि इस समय कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया हुआ है।

दो दिन और बढ़ा अवकाश
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने बताया कि ठंड और गलन को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी दो दिन और बढ़ा दी गई है। यह आदेश सभी बोर्डों के स्कूलों पर लागू होगा। पहले स्कूलों में 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक अवकाश था, जिसे अब बढ़ाकर 17 जनवरी तक कर दिया गया है।

नियम न मानने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई
बेसिक शिक्षा अधिकारी ने साफ कहा है कि जो भी स्कूल इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी है और इस तरह के मौसम में उन्हें घर पर ही सुरक्षित रखना बेहतर है।

