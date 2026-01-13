रिश्तों का हुआ खौफनाक अंत: कलयुगी बेटे ने पिता को मारी गोली, परिवारिक कलह में हत्या की आशंका

Edited By Ramkesh,Updated: 13 Jan, 2026 01:45 PM
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक कलयुगी बेटे ने मामूली पारिवारिक विवाद के बाद अपने ही पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बुलंदशहर देहात थाना क्षेत्र के गांव अकबरपुर झोझा की है, जहां मंगलवार...
बुलंदशहर (वरुणशर्मा): उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक कलयुगी बेटे ने मामूली पारिवारिक विवाद के बाद अपने ही पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बुलंदशहर देहात थाना क्षेत्र के गांव अकबरपुर झोझा की है, जहां मंगलवार सुबह हुई इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
पिता की लाइसेंसी बंदूक से मारी गोली
पुलिस के अनुसार 25 वर्षीय अबूबकर ने अपने 65 वर्षीय पिता ताहिर को उनकी ही लाइसेंसी बंदूक से दो गोलियां मार दीं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अबूबकर हाल ही में सऊदी अरब से भारत लौटा था। मंगलवार सुबह घर में किसी बात को लेकर पिता-पुत्र के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले बैठी।
अस्पताल ले जाने से पहले पिता ने तोड़ा दम
प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस सूत्रों के मुताबिक विवाद के दौरान अबूबकर ने गुस्से में आकर पिता की लाइसेंसी बंदूक उठा ली और ताहिर पर ताबड़तोड़ दो गोलियां चला दीं। गोली लगते ही ताहिर जमीन पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि उनकी मौत हो गई।
आरोपी बेटे को पुलिस ने हिरासत में लिया
घटना की सूचना मिलते ही बुलंदशहर देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे अबूबकर को मौके से गिरफ्तार कर लिया। हत्या में इस्तेमाल की गई लाइसेंसी बंदूक भी बरामद कर ली गई है।
पिवारिक विवाद में हत्या की आशंका
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक विवाद का प्रतीत हो रहा है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और हत्या के पीछे के अन्य कारणों की भी जांच की जा रही है। गांव में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है और लोग स्तब्ध हैं।