नोएडा: संदिग्ध हालात में किसान की मौत, हत्या का मुकदमा दर्ज

नोएडा: नोएडा के एक गांव में संदिग्ध हालात में किसान की मौत के मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया...

नोएडा: नोएडा के एक गांव में संदिग्ध हालात में किसान की मौत के मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एक अधिकारी बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी के अनुसार, शनिवार रात थाना बादलपुर क्षेत्र के कूड़ी खेड़ा गांव के जंगल में किसान कृष्ण पाल का शव बरामद किया गया था।

खेत की निगरानी करने गया था किसान

थाना प्रभारी अमित भड़ाना ने बताया कि पाल के भतीजे आशीष ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनके चाचा और उनके साथी सुंदर शनिवार रात फसलों को जानवरों से बचाने के लिए खेतों की निगरानी करने गए थे, तभी अज्ञात बदमाशों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि हमले में कृष्ण पाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुंदर गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया।

कैसे हुई हत्या?

भड़ाना ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसान की मौत चोट लगने से होने की पुष्टि हुई है। थाना प्रभारी ने कहा, “पुलिस इस मामले की लूटपाट या रोडरेज के पहलू से भी जांच कर रही है। इस घटना में घायल सुंदर को होश आ गया है और उससे पूछताछ की तैयारी की जा रही है।”

