  • शादी समारोह में पूर्व प्रधान पति की गोली मारकर हत्या, रंजिश में हत्या की आशंका

Edited By Ramkesh,Updated: 11 Mar, 2026 04:03 PM

the husband of a former pradhan was shot dead at a wedding ceremony

उत्तर प्रदेश में बागपत के दोघट कस्बे में एक विवाह समारोह में शामिल होने आये शामली जनपद के पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में कारर्वाई करते हुए एक हमलावर को हिरासत में लिया है। उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त हथियार भी...

बागपत (विवेक कौशिक ):उत्तर प्रदेश में बागपत के दोघट कस्बे में एक विवाह समारोह में शामिल होने आये शामली जनपद के पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में कारर्वाई करते हुए एक हमलावर को हिरासत में लिया है। उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमाटर्म के लिए भेज दिया है।

मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर कारर्वाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने बताया कि मंगलवार बुधवार की मध्य रात्रि करीब डेढ़ बजे पुलिस को सूचना मिली कि कस्बा दोघट में बारात में आए पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही दोघट थाना पुलिस तथा अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। 

उन्होंने बताया कि मंगलवार की रात्रि को शामली जनपद के बहावड़ी गांव निवासी विक्की उफर् विवेक (42)अपनी पत्नी और पूर्व प्रधान बबली के साथ बागपत के कस्बा दोघट में एक विवाह समारोह में बाराती के रूप में शामिल होने आये थे।

बताया गया कि जैसे ही वह फार्म हॉउस की पाकिर्ंग में पहुंचे तो उसी के गांव के ही दो लोगों ने गांव की पुरानी रंजिश को लेकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। फार्म हॉउस में अचानक गोली चलने से वहां अफरातफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। फार्म हाउस के मालिक सुनील पंवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर दोघट पुलिस मौके पर पहुंची। वहां मौजूद लोगों ने गोली मारकर भाग रहे आरोपियों में से एक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। 

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बागपत पोस्टमाटर्म के लिए भेज दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक की पत्नी बबली ने चार लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रहीं है। 
 

