गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बीटेक छात्र की संदिग्ध मौत, हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला शव

ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 थाना क्षेत्र स्थित AWHO सोसाइटी के भगत सिंह हॉस्टल में एक बीटेक छात्र का शव कमरे में फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है।

छात्र की पहचान और हालात

मृतक की पहचान गौरव के रूप में हुई है, जो हरियाणा के रेवाड़ी जिले के जाटू थाना क्षेत्र का निवासी था। वह गलगोटिया यूनिवर्सिटी में बीटेक प्रथम वर्ष का छात्र था और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। बताया गया है कि गौरव के साथ रहने वाले अन्य तीन छात्र छुट्टियों में घर गए हुए थे, जिस वजह से घटना के समय वह कमरे में अकेला था।

घटना से पहले भेजा गया संदेश

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि छात्र ने घटना से पहले एक युवती को मोबाइल पर संदेश भेजा था। संदेश की सामग्री की जांच की जा रही है। पुलिस कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), चैट और अन्य डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही है, ताकि मौत के कारणों का स्पष्ट पता लगाया जा सके।

प्राथमिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि मामला किसी व्यक्तिगत या भावनात्मक कारण से जुड़ा हो सकता है, हालांकि अभी कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है।

परिजनों को सूचना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

घटना की जानकारी मिलने पर परिजन ग्रेटर नोएडा पहुंचे और शव को अंतिम संस्कार के लिए अपने पैतृक गांव ले गए। फिलहाल परिवार की ओर से कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिससे मौत के समय और कारणों की पुष्टि हो सकेगी।