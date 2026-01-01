Main Menu

न्यू ईयर सेलिब्रेशन: यूपी में कड़ी सुरक्षा के बीच मनाया गया नया साल, होटल और क्लबों में झूमे लोग

Edited By Ramkesh,Updated: 01 Jan, 2026 12:52 PM

new year celebrations new year s eve was celebrated amid tight security

उत्तर प्रदेश में बुधवार को नए साल की पूर्व संध्या कड़ी सुरक्षा के बीच उत्सव, भक्ति और कड़ी सुरक्षा के माहौल में मनाई गई। पूरे राज्य में सार्वजनिक चौराहों, नदियों के किनारों, धार्मिक स्थलों और खरीदारों के केंद्रों पर दिन भर भीड़ देखी गई। इस दौरान...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बुधवार को नए साल की पूर्व संध्या कड़ी सुरक्षा के बीच उत्सव, भक्ति और कड़ी सुरक्षा के माहौल में मनाई गई। पूरे राज्य में सार्वजनिक चौराहों, नदियों के किनारों, धार्मिक स्थलों और खरीदारों के केंद्रों पर दिन भर भीड़ देखी गई। इस दौरान उत्सव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त किए गए। छोटे जिलों में यातायात निरीक्षण से लेकर बड़े शहरी केंद्रों में कई स्तरों की सुरक्षा व्यवस्था तक पूरा जोर रोकथाम, निगरानी और भीड़ प्रबंधन पर रहा।

अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास जीआरपी ने चलाया गहन तलाशी अभियान 
राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के पुलिस अधीक्षक रोहित मिश्रा ने बताया कि लखनऊ और अयोध्या रेलवे स्टेशनों और आसपास के इलाकों में गहन तलाशी की जा रही थी। बम निरोधक दस्ते, खोजी कुत्तों और विध्वंस विरोधी टीमों को तैनात किया गया था और यात्रियों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने का आग्रह किया गया था।

नए साल पर  दशाश्वमेध घाट पर विशेष गंगा आरती
वाराणसी नए साल की पूर्व संध्या पर एक अलग ही आध्यात्मिक रंग में नजर आया। दशाश्वमेध घाट पर विशेष गंगा आरती की गई और 1,001 दीयों का उपयोग करके "स्वागतम 2026" लिखा गया। इससे बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आकर्षित हुए। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने कहा कि यह भीड़ शहर में भक्ति और उत्सव के अनूठे मिश्रण को दर्शाती है। शहर में एक जनवरी से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में भी तीर्थयात्रियों की लगातार भीड़ देखी गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने कहा कि पिछले एक सप्ताह में लगभग 20 लाख श्रद्धालुओं ने मंदिर का दौरा किया है। नए साल के पहले दिन लगभग पांच लाख लोगों के आने की उम्मीद है।

शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान 
राज्य की राजधानी लखनऊ में कड़ाके की ठंड भी उत्सव के जोश को कम नहीं कर पाई। लोग हजरतगंज, रूमी दरवाजा, हुसैनाबाद, जनेश्वर मिश्रा पार्क और लोकप्रिय मॉल में उमड़ पड़े। संयुक्त पुलिस आयुक्त बबलू कुमार ने कहा कि विशेष अवसर को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस उपायुक्त (लखनऊ पूर्वी) शशांक सिंह ने कहा कि समिट बिल्डिंग इलाके सहित भीड़भाड़ वाली जगहों के आसपास पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में यातायात पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया और बलिया मोड़ पर तलाशी के दौरान 230 गाड़ियों का चालान किया। आगरा, कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद और मेरठ से भी इसी तरह के दृश्य सामने आए। इन जिलों में कड़ी पुलिस निगरानी में जश्न मनाया गया। 
 

