UP BJP: फाइनल हो गए जिला अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों के नाम! सात साल के रिश्ते का दुखद अंत... पढ़ें यूपी की Top 10

28 Feb, 2026

फाइनल हो गए जिला अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों के नाम! सात साल के रिश्ते का दुखद अंत

1- जबरन धर्म परिवर्तन और शोषण मामले में केजीएमयू के पूर्व डॉक्टर पर एक्शन, 250 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल
 प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महिला चिकित्सक के कथित यौन शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़े मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ....

2- बटुकों की 'चोटी' खींचने के विवाद पर इस्तीफा दें उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक : अखिलेश यादव
समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने माघ मेले के दौरान बटुकों की 'चोटी' कथित तौर पर खींचे जाने के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की हालिया टिप्पणी की निंदा की है।

3- अब प्रदेश के सभी कैंटोनमेंट अस्पतालों में मिलेगा आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज- योगी सरकार की बड़ी पहल
प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। अब प्रदेश के सभी कैंटोनमेंट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 

4- शादी करने जा रहे पंडित धीरेंद्र शास्त्री! जानें कौन होगी दुल्हन? खुद बताया...Video वायरल
andit Dhirendra Shastri: धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह अपनी शादी को लेकर खुलकर बात करते नजर आ रहे हैं। 

5- S*EX का चरम सुख पाने के लिए बॉयफ्रेंड ने खाई सेक्सवर्धक गोली! हो गई मौत.... 
हरियाणा के गुरुग्राम में बस स्टैंड के पास स्थित एक होटल में ठहरे 56 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 
6- Holika Dahan 2026: कब होगा होलिका दहन?...दूर करें कन्फ्यूजन, यहां जानें शुभ मुहूर्त
Holi 2026: होली महापर्व की तिथि को लेकर प्रचलित भ्रम की स्थिति के बीच संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के ज्योतिषाचार्यों ने शास्त्रीय आधार पर अधिकृत निर्णय जारी किया है। 

7- UP में होली से पहले 6 IAS-PCS का ट्रांसफर! एक्शन मोड में CM Yogi... किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, देखें किसे कहां मिली नई तैनाती
उत्तर प्रदेश में होली से पहले राज्य सरकार द्वारा एक बार फिर आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 

8- विदेशी निवेश किसी परिवार के लिए नहीं, राज्य के कल्याण के लिए: योगी आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि जर्मनी, जापान और सिंगापुर सहित दुनिया के अन्य देशों से आने वाला निवेश किसी परिवार को नहीं, बल्कि राज्य को लाभ पहुंचाएगा और यहां के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करेगा। 

9- 'यह रोड मुसलमानों के लिए नहीं है...' सड़क किनारे की दीवार पर लिखा, देखिए वीडियो...
 यूपी के सहारनपुर जिले के बिहारीगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र की सीमा के तहत दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे रेलिंग के लिए बनी दीवार पर आपत्तिजनक वाक्य लिखे जाने का मामला प्रकाश में आया है। दीवार पर लिखा था, ''यह सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है।

10- रेल टिकट, सिम कार्ड और गैस सिलेंडर के निमयों में 1 मार्च से होगा बड़ा बदलाव!, आपकी जेब पर पड़ सकता है सीधे असर
 देशभर में 1 मार्च 2026 से कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और खर्च पर पड़ सकता है।

