बिस्तर पर अर्द्धनग्न हालत में बेटे का शव देख पिता के उड़े होश! बहू पर लगाया गंभीर आरोप, पत्नी से पूछताछ में जुटी पुलिस

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के बहरिया थाना क्षेत्र स्थित चकमोहामिद उर्फ महपूरा गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक का शव उसके ही घर के कमरे में बिस्तर पर अर्द्धनग्न अवस्था में मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

मृतक के पिता ने बहू पर लगाया हत्या का आरोप

मृतक की पहचान 28 वर्षीय मनीष शुक्ला के रूप में हुई है। मनीष के पिता राममूरत शुक्ला ने अपनी बहू पर जहर देकर बेटे की हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

दो साल पहले हुई थी शादी, आए दिन होते थे विवाद

परिजनों के मुताबिक, मनीष शुक्ला की शादी करीब दो साल पहले प्रतापगढ़ के मानधाता क्षेत्र की एक युवती से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पत्नी अक्सर झगड़ा और मारपीट करती थी। बीते एक साल से घरेलू विवाद बढ़ गए थे। दो दिन पहले भी दोनों के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके दौरान पत्नी ने मनीष पर जलती लकड़ी फेंक दी थी, हालांकि वह बाल-बाल बच गया था।

दिनभर कमरे से बाहर नहीं निकला युवक

सोमवार को मनीष पूरे दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। जब पिता ने बहू से पूछा तो उसने मनीष के सोने की बात कही। लेकिन देर शाम तक जब कोई हलचल नहीं हुई, तो पिता ने कमरे में जाकर देखा, जहां मनीष का शव बिस्तर पर पड़ा मिला।

पोस्टमॉर्टम में जहर से मौत की आशंका

सूत्रों के अनुसार पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में जहरीले पदार्थ से मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि, पुलिस ने विसरा सुरक्षित कर जांच के लिए लैब भेज दिया है ताकि मौत के कारणों की पूरी पुष्टि हो सके।

पत्नी का मोबाइल गायब, पुलिस कर रही पूछताछ

घटनास्थल से मृतक का कच्छा बाथरूम में पड़ा मिला, जबकि उसकी पत्नी का मोबाइल फोन गायब बताया जा रहा है। पुलिस मृतक की पत्नी से पूछताछ कर रही है और सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है।

पुलिस का बयान

फूलपुर एसीपी विवेक यादव ने बताया कि मामले में विसरा प्रिजर्व कर लिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।