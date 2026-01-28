अजित पवार के निधन पर मायावती ने जताया दुख, कहा- ईश्वर परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति दे

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने बुधवार को विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने बुधवार को विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘एक्स' पर पोस्ट कर कहा, “महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार जी एवं अन्य सदस्यों का निधन अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।” उन्होंने कहा कि उनकी संवेदनाएं शोकसंतप्त परिजनों के साथ हैं।



मुख्यमंत्री ने कहा, “प्रभु श्रीराम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्माओं को सद्गति एवं शोकाकुल परिवार को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति।” समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस घटना को “बेहद दुखद” बताते हुए ‘एक्स' पर पोस्ट कर कहा, “महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान दुर्घटना में निधन अत्यंत दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। शोकसंतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं। भावभीनी श्रद्धांजलि।



बसपा प्रमुख मायावती ने अजित पवार को महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेताओं में से एक बताते हुए कहा कि विमान दुर्घटना में उनकी मौत “बेहद दुखद” है। उन्होंने कहा, “महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री तथा महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेताओं में से एक राकांपा नेता अजित पवार की आज बारामती में विमान हादसे में हुई मृत्यु अति-दुखद है। उनके परिवार तथा पार्टीजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। ईश्वर सभी को यह दुख सहन करने की शक्ति दे।



अधिकारियों के अनुसार, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य लोगों की बुधवार सुबह पुणे जिले में एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। उन्होंने बताया कि यह हादसा तब हुआ, जब पवार (66) और अन्य लोगों को ले जा रहा विमान बारामती के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया।