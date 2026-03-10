Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • कमर में छेद कर दिए और हाथ का भी मांस खा लिया..., मोर्चरी में रखे शव को चूहों ने कुतरा, परिजनों ने किया हंगामा

कमर में छेद कर दिए और हाथ का भी मांस खा लिया..., मोर्चरी में रखे शव को चूहों ने कुतरा, परिजनों ने किया हंगामा

Edited By Pooja Gill,Updated: 10 Mar, 2026 10:04 AM

they made holes in the waist and even ate the flesh from the hands

मिर्जापुर: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां के मंडलीय अस्पताल के शवगृह में रखे गए एक व्यक्ति के शव को चूहों द्वारा कुतरने का आरोप लगाते...

मिर्जापुर: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां के मंडलीय अस्पताल के शवगृह में रखे गए एक व्यक्ति के शव को चूहों द्वारा कुतरने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने सोमवार को अस्पताल परिसर में हंगामा किया। मौके पर पहुंचे अस्पताल प्राधिकारियों ने परिवार को आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जाएगी और उसमें किसी कर्मचारी की लापरवाही सामने आने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

फ्रीजर नहीं कर रहा था काम   
अधिकारियों के अनुसार, तारकपुर इलाके के निवासी अभिषेक माली (26) ने रविवार सुबह कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने जांच की और बाद में शव को अस्पताल की शव गृह में रखवा दिया। परिवार के सदस्यों का दावा है कि उन्होंने अस्पताल प्रशासन से शव को फ्रीजर में रखने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें बताया गया कि फ्रीजर काम नहीं कर रहा था और शव को बर्फ पर रखा गया था। सोमवार सुबह जब परिजन शव लेने अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने उस पर कई निशान और घाव देखे और आरोप लगाया कि यह चूहों के कारण लगी हैं।

'शरीर पर पाए गए कुछ घाव' 
हालांकि, अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि ये निशान घाव के लग रहे हैं और उन्होंने मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सचिन किशोर ने कहा, "जांच की जाएगी और जिम्मेदार पाए गए किसी भी कर्मचारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। हम मामले की जांच करेंगे।" मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनील सिंह ने कहा कि शरीर पर कुछ घाव पाए गए हैं, लेकिन यह निर्णायक रूप से नहीं कहा जा सकता है कि ये चूहों के कारण हुए हैं। 
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!