2027 में सरकार व 2047 में विकसित भारत के संकल्प को करें साकार: पंकज चौधरी

UP Politics: उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नव निर्वाचित अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज यहां कहा कि 2047 तक देश को विकसित भारत के रूप में लाने का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प पूरा करने के लिए हमें 2017 से बड़ी जीत 2027 में पार्टी को दिलानी है क्योंकि विकसित भारत का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाएगा ऐसे में कार्यकर्ताओं की बड़ी जिम्मेदारी है।

'संगठन ही हमारी पहचान है'

भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय पर आयोजित अपने स्वागत व अभिनंदन समारोह तथा गोरखपुर क्षेत्र कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने कहा कहा कि संगठन ही हमारी स्ट्रेंथ है संगठन ही हमारी पहचान है। संगठन को मजबूत करना हमारा दायित्व है। उन्होंने कहा ' मैं कार्यकर्ता ओरिएंटेड नेता हूँ और कार्यकर्ता मेरे लिए सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं व जनता के साथ समन्वय के कारण ही चुनाव जीतता हूँ। आज जिस गर्मजोशी के साथ आप सभी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है मेरे पास शब्द नही है कि धन्यवाद दे सकूँ।'

'एक समय था जब भारत की कोई सुनता ही नही था'

पंकज चौधरी ने कहा कि एक समय था जब भारत की कोई सुनता ही नही था, मगर आज भारत बोलता है तो पूरी दुनिया गंभीरता से सुनती है जिसका कारण कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से देश मे मोदी सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को पूरा करने का काम मोदी जी कर रहे है। अनुच्छेद 370 खत्म करने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। उन्होंने कोविड काल का जिक्र करते हुए कहा कि कोविड की भयावह विपदा में मोदी जी ने देश को संभाला और बिना भेद भाव प्रधानमंत्री देश का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। उन्होंने संगठन कार्यकर्ताओं को उनके कर्तब्यों का बोध कराते हुए कहा कि संगठन के कार्यों को पूरा करने वाला ही कार्यकर्ता होता है।

'हम सब मिलकर 2047 में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करें'

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी का जो भी दायित्व मिले उसे निष्ठा से करने वाला कार्यकर्ता ही आगे बढ़ता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। चौधरी ने मनरेगा के 100 दिन के काम में हो रही भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत जी राम जी योजना लाया जिसमें 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि हम आपके बिना अधूरा हैं आपके साथ की आवश्यकता है। हम सब मिलकर 2047 में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करें। इस अवसर पर गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने अध्यक्षता करते हुए अपने संबोधन में कहा कि आपका नेतृत्व गोरखपुर क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। पूरा संगठन आपके साथ कदम से कदम मिला कर चलेगा और 2027 के मिशन को पूरा करेगा।