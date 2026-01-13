Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • बड़ी घटना: मेंथा फैक्टरी में 3 सुरक्षाकर्मियों की मौत, केबिन में पड़े मिले शव...परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

बड़ी घटना: मेंथा फैक्टरी में 3 सुरक्षाकर्मियों की मौत, केबिन में पड़े मिले शव...परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

Edited By Pooja Gill,Updated: 13 Jan, 2026 11:14 AM

major incident 3 security guards killed at a mentha factory

बदायूं: यूपी के बदायूं जिले के उझानी थाना क्षेत्र के गांव कुड़ा नरसिंहपुर में स्थित एक मेंथा फैक्टरी में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब यहां पर तीन सुरक्षाकर्मी मृत पाए गए...

बदायूं: यूपी के बदायूं जिले के उझानी थाना क्षेत्र के गांव कुड़ा नरसिंहपुर में स्थित एक मेंथा फैक्टरी में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब यहां पर तीन सुरक्षाकर्मी मृत पाए गए। मृतकों में जोगेंद्र यादव, भानु यादव और विवेक यादव शामिल हैं। तीनों के शव फैक्टरी के केबिन में जमीन पर पड़े मिले।

घटना से इलाके में सनसनी फैल गई 
जानकारी मिलने पर फैक्टरी कर्मचारियों और ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई और हंगामा शुरू हो गया। सूचना पर उझानी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि यह फैक्टरी बैंक ऑफ बड़ौदा में बंधक है। जोगेंद्र यादव (30) निवासी बसावनपुर, भानु यादव (26) निवासी मुड़सैना और विवेक यादव फैक्टरी में सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात थे।

परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
जोगेंद्र यादव के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। वहीं, पुलिस का कहना है कि तीनों शवों पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं। केबिन के अंदर हीटर लगा हुआ था, इसलिए आशंका जताई जा रही है कि दम घुटने से उनकी मौत हुई हो सकती है।घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। यह वही फैक्टरी है, जिसमें कुछ महीने पहले भीषण आग लग चुकी है।


 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!