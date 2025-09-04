Main Menu

  जलन में कर दी मासूम की हत्या; हाथ-पैर और मुंह बांधा…गमछा से घोंटा गला! फिर बोरे में भरकर कुएं में फेंका शव

Edited By Pooja Gill,Updated: 04 Sep, 2025 11:32 AM

हाथरस: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर बुधवार सुबह से लापता छह साल की बच्ची का शव एक कुएं में बोरे में बंद मिला...

हाथरस: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर बुधवार सुबह से लापता छह साल की बच्ची का शव एक कुएं में बोरे में बंद मिला। उसके हाथ-पैर और मुंह बांधा हुआ था। बच्ची का शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की और बच्ची की मौत का कारण पता करने में जुट गई। 

जानिए पूरा मामला
यह पूरा मामला जिले के सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव मऊ चिरायल का है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव मऊ चिरायल के श्री कृष्णा उर्फ स्वामी के घर बुधवार को एक कार्यक्रम चल रहा था। सुबह करीब दस बजे उनकी छह साल की बेटी उर्वी घर के बाहर खेल रही थी तभी वह गायब हो गई। उसे काफी तलाशा गया। तलाशी में दोपहर करीब 1:30 बजे उसका शव गांव के बीच एक कुएं में जूट की बोरी में बंद मिला। उसके गले में गमछा भी बंधा था।''

ताई ने इसलिए की हत्या 
बच्ची की हत्या की जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे और जांच पड़ताल की। घटना की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। बच्ची के पिता ने पुलिस को दी तहरीर में एक महिला को नामजद किया है। पुलिस के अनुसार श्री कृष्णा के अपने भाई से संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए उसके परिवार पर शंका है। बताया गया कि बच्ची के परिवार से ताई के परिवार की करीब 12 वर्ष से बाेलचाल बंद है। बच्ची के पिता ने बेटा होने पर दो दिन पूर्व धार्मिक अनुष्ठान कराया था। इसी जलन में महिला ने बच्ची की गला घोंटकर हत्या की है।

