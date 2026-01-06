पति से नहीं मिटी जिस्म की भूख!... तो मैडम ने 5000 हजार रूपये देकर घर में बुला लिया जिगोलो ...फिर की अय्याशी

Edited By Ramkesh,Updated: 06 Jan, 2026 03:25 PM
Viral News: एक इंसान अपनी पत्नी लिए हर वह काम करता है कि जिससे उनको बेहतर सुविधाएं दें सके, लेकिन वही पत्नी जब उसे धोखा दे और पराए मर्द के साथ अय्याशी करे तो उसके दिल पर क्या बीतेगा उसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शादीशुदा महिला को उसके ससुराल वाले चारों ओर से घेरकर खड़े नजर आ रहे हैं। महिला घबराई हुई दिखाई देती है और बार-बार अपना चेहरा ढकने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग उसके चेहरे पर कालिख पोतते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में महिला बेहद लाचार और असहाय नजर आती है।
जानिए पूरा मामला
बताया जा रहा है कि यह मामला दिल्ली का है। महिला का पति मल्टीनेशनल कंपनी में करता था नाइट ड्यूटी, आरोप यह है कि महिला का पति उसे जिस्म की भूख पूरी नहीं कर पा रहा था इस वहज से महिला ने घर में 5000 रूपये देकर जिगोलो बुलाया था। उसके साथ घर में रंगरेलिया मना रही थी। उस वक्त घर में कोई नहीं था। लेकिन जब परिजन अचानक घर लौटे और कथित तौर पर महिला को रंगे हाथों पकड़ लिया, तो घर में हंगामा खड़ा हो गया। गुस्साए परिजनों ने महिला की जमकर फटकार लगाई और फिर पूरे मोहल्ले के सामने उसका मुंह काला कर दिया। इस पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया गया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
वीडियो में दिखी महिला की बेबसी
वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला बार-बार अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन आसपास खड़े लोग उसे रोकते हैं और कालिख लगाते रहते हैं। महिला की हालत देखकर कई लोग इस व्यवहार को अमानवीय और कानून के खिलाफ बता रहे हैं। वहीं कुछ लोग महिला की कथित हरकत पर सवाल उठाते हुए इस घटना को “सामाजिक शर्मिंदगी” से जोड़ रहे हैं।
पति सदमे में, सोशल मीडिया पर बहस
सूत्रों के मुताबिक, इस घटना के बाद महिला का पति गहरे सदमे में है और किसी से बात नहीं कर पा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है। एक वर्ग इसे महिला के साथ की गई सार्वजनिक बेइज्जती और मानसिक उत्पीड़न बता रहा है, जबकि दूसरा वर्ग महिला के कथित व्यवहार की आलोचना कर रहा है।
पति के पैसों से कर रही अय्याशी
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस मामले में पुलिस में कोई शिकायत दर्ज कराई गई है या नहीं। हालांकि, कानून विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को इस तरह सार्वजनिक रूप से अपमानित करना अपराध की श्रेणी में आता है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि इस खबर की पंजाब केसरी पुष्टि नहीं करती है। फिलहाल सोशल मीडिया इस वीडियो को लेकर लोगों का खूब रिएक्शन देखने को मिला रहा है। @Adityatare018 नाम के एक यूजर ने लिखा मोहतरमा का पति मल्टीनेशनल कंपनी में करता था नाइट ड्यूटी, इसी का फायदा उठाकर मोहतरमा पति के पैसों से कर रही थी अय्याशी, पूछताछ में मोहतरमा ने बताया कि उसने इस हफ्सी को 5000 रूपये देकर बुलाया था।
जानिए क्या होता है जिगोलो?
जिगोलो (Gigolo) एक ऐसा पुरुष होता है जिसे आमतौर पर पैसे या उपहारों के बदले में, मुख्य रूप से धनी महिलाओं के लिए एक सामाजिक साथी या अनुरक्षक (escort) के रूप में रखा जाता है, जो उन्हें भावनात्मक और कभी-कभी यौन सेवाएं प्रदान करता है, और यह पेशा अक्सर यौनकर्मी (call boy) से जुड़ा होता है, लेकिन इसमें केवल सेक्स से ज़्यादा सामाजिक कौशल और साथीपन की जरूरत होती है। बताया जा रहा है ऐ सेवा दिल्ली के कई इलाकों में गुप्त रुप से चलाई जा रही है।