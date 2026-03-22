UP में रूह कंपाने वाला हादसा! ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक सवार को कुचला, दो हिस्सों में बंट गया युवक का शरीर, शव देख लोगों की निकलीं चीखें

Edited By Purnima Singh,Updated: 22 Mar, 2026 06:50 PM
तेज रफ्तार और लापरवाही एक बार फिर कहर बनकर बरपी है। मथुरा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि शव की हालत देखकर मौके पर मौजूद लोगों की रूह कांप गई। हादसे में बाइक सवार युवक का शरीर दो हिस्सों...
मथुरा: तेज रफ्तार और लापरवाही एक बार फिर कहर बनकर बरपी है। मथुरा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि शव की हालत देखकर मौके पर मौजूद लोगों की रूह कांप गई। हादसे में बाइक सवार युवक का शरीर दो हिस्सों में बंट गया। शव को देख लोगों की चीख निकल गई।
ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से दर्दनाक मौत
घटना मथुरा के मांट-पानीगांव रोड पर खंड खेड़ा के पास रविवार को हुई। जानकारी के अनुसार, ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने सामने से आ रहे बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयावह थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई।
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हादसे के बाद मचा हड़कंप
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई, जिससे उसमें लदी ईंटें सड़क पर बिखर गईं। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया।
मृतक की हुई पहचान
मृतक युवक की पहचान सौर गुद्दर गांव निवासी हरिओम के रूप में हुई है, जो बाइक से पानीगांव की ओर जा रहा था। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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जांच में जुटी पुलिस
पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।