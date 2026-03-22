UP में रूह कंपाने वाला हादसा! ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक सवार को कुचला, दो हिस्सों में बंट गया युवक का शरीर, शव देख लोगों की निकलीं चीखें

Edited By Purnima Singh,Updated: 22 Mar, 2026 06:50 PM



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तेज रफ्तार और लापरवाही एक बार फिर कहर बनकर बरपी है। मथुरा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि शव की हालत देखकर मौके पर मौजूद लोगों की रूह कांप गई। हादसे में बाइक सवार युवक का शरीर दो हिस्सों...