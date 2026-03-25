सरकारी कर्मचारियों की हो गई मौज!, राम नवमी को लेकर योगी सरकार ने दे दिया बड़ा आदेश

Edited By Ramkesh,Updated: 25 Mar, 2026 05:49 PM
उत्तर प्रदेश में राम नवमी पर दो दिन छुट्टी रहेगी। राज्य सरकार ने मंदिरों में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला किया है। राज्य सरकार के बयान के मुताबिक सरकार ने 'जनभावना के सम्मान में' 26 मार्च के साथ-साथ 27 मार्च को भी अवकाश घोषित...
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में राम नवमी पर दो दिन छुट्टी रहेगी। राज्य सरकार ने मंदिरों में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला किया है। राज्य सरकार के बयान के मुताबिक सरकार ने 'जनभावना के सम्मान में' 26 मार्च के साथ-साथ 27 मार्च को भी अवकाश घोषित किया है।
अधिकारियों के मुताबिक सरकार ने राम नवमी के अवसर पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और जगह-जगह शोभायात्राएं निकाले जाने के मद्देनजर यह निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि इससे पहले 26 मार्च को ही राम नवमी का अवकाश घोषित किया गया था लेकिन अब 27 मार्च को भी अवकाश रहेगा।