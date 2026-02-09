Gold-Silver Prices : चांदी 13000 रुपये महंगी और सोना इतना उछला, चेक करें लेटेस्ट रेट, जानें आगे और कितनी बढ़ेंगी कीमतें

Edited By Purnima Singh,Updated: 09 Feb, 2026 07:51 PM
Gold-Silver Prices : भारतीय सर्राफा बाजार में सोमवार, 9 फरवरी को सोने और चांदी की कीमतों में तेज मजबूती देखने को मिली। घरेलू वायदा बाजार में दोनों कीमती धातुओं ने हालिया गिरावट से उबरते हुए जोरदार वापसी की है। विशेषज्ञों के मुताबिक, अमेरिकी डॉलर में कमजोरी, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के चलते सोना-चांदी फिर से निवेशकों के रडार पर आ गए हैं।
MCX पर कीमतों का हाल (Gold-Silver Prices)
सोमवार के कारोबार के दौरान मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी की कीमतों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। चांदी 4.93 फीसदी या 12,320 रुपये की तेजी के साथ 2,62,212 रुपये प्रति किलो पर कारोबार करती दिखी। वहीं, सोना 1.50 फीसदी या 2,335 रुपये की बढ़त के साथ 1,57,786 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।
बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि हाल के दिनों में सोना और चांदी दोनों में तेज गिरावट आई थी, लेकिन अब इनमें दोबारा मजबूती के संकेत मिल रहे हैं। फिलहाल MCX पर चांदी के वायदा भाव 2,50,000 से 2,70,000 रुपये प्रति किलो के दायरे में बने हुए हैं। इससे पहले चांदी की कीमतें करीब 4,20,000 रुपये प्रति किलो के उच्च स्तर तक पहुंच चुकी थीं।
आगे कहां तक जाएंगे रेट ?
विशेषज्ञों के मुताबिक, बड़ी गिरावट के बाद चांदी ने खुद को संभाल लिया है और आने वाले समय में इसके दाम 3,00,000 से 3,25,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच सकते हैं। वहीं, सोने को भी लंबी अवधि में सुरक्षित निवेश का मजबूत विकल्प माना जा रहा है।
निवेशकों के लिए क्या है सलाह?
बाजार जानकारों का कहना है कि मौजूदा तेजी में निवेशकों को संतुलित रणनीति अपनानी चाहिए।
पहले से निवेश करने वाले निवेशक:
*फिलहाल सोने और चांदी को होल्ड करने की सलाह दी जा रही है।
*लंबी अवधि में सोना स्थिर और सुरक्षित रिटर्न दे सकता है।
नए निवेशक:
*उन्हें कीमतों में संभावित गिरावट का इंतजार करना चाहिए।
*तेजी के दौरान जल्दबाजी में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है।
तेजी की प्रमुख वजहें
*हालिया उच्च स्तर से कीमतों का नीचे आना, जिससे खरीदारी का आकर्षण बढ़ा।
*अमेरिकी डॉलर में कमजोरी, जिससे सोना-चांदी सस्ते विकल्प के रूप में उभरे।
*वैश्विक आर्थिक और वित्तीय अनिश्चितता के चलते सुरक्षित निवेश की मांग में इजाफा।
*अमेरिका के अहम आर्थिक आंकड़ों का इंतजार, जो आगे ब्याज दरों की दिशा तय कर सकते हैं।
विशेषज्ञों का निष्कर्ष
विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा तेजी के बावजूद निवेशकों को धैर्य बनाए रखना चाहिए। जल्दबाजी में खरीदारी नुकसानदेह हो सकती है, जबकि लंबी अवधि में सोना और चांदी सुरक्षित और स्थिर रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं।