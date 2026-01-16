जानलेवा बना फास्ट फूड! अत्यधिक सेवन से यूपी के इस जिले में एक और मौत

अमरोहा: आज के समय में फास्ड फूड लोगों की पहली पसंद है। लेकिन, इसका ज्यादा सेवन करना जानलेवा साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अमरोहा जिले की एक युवती की फास्ट फूड के अत्यधिक...

अमरोहा: आज के समय में फास्ड फूड लोगों की पहली पसंद है। लेकिन, इसका ज्यादा सेवन करना जानलेवा साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अमरोहा जिले की एक युवती की फास्ट फूड के अत्यधिक सेवन से मौत हो गई है। जिले की 20 वर्षीय शिफा की शादी उझारी निवासी अकरम के साथ हुई। अकरम वर्तमान में दिल्ली में रहकर सिलाई का काम करते हैं। शिफा ने इलाज़ के दौरान बुधवार सुबह करीब 11 बजे दिल्ली के एम्स अस्पताल में दम तोड़ दिया।

घर का खाना कम खाती थी युवती

परिजनों के अनुसार, मैगी, चाऊमीन, पिज्जा, बर्गर और मोमोज जैसे फास्ट-फूड का अत्यधिक सेवन करने से उसके पैनक्रियाज में गंभीर संक्रमण हो गया, जिसका असर धीरे-धीरे दिमाग पर भी पड़ने लगा। सात जनवरी को पेट दर्द के बाद स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती कराई गई। हालत बिगड़ने पर उसे एम्स रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया, शिफा फास्ट-फूड की शौकीन थी और घर का खाना कम ही खाती थी।

जिले में अब तक हो गई तीसरी मौत

जिले में पिछले कुछ हफ्तों में फास्ट-फूड से जुड़ी यह तीसरी मौत बताई जा रही है। इससे पहले 22 दिसंबर 2025 को अमरोहा शहर के मोहल्ला अफगानान निवासी मंसूर खान की 16 वर्षीय बेटी आहना की मौत एम्स में हो चुकी है,जहां परिजनों ने फास्ट-फूड के अत्यधिक सेवन से आंतों में संक्रमण और चिपकने का दावा किया जबकि दूसरी घटना 29 दिसंबर 2025 को गजरौला-चांदपुर हाईवे स्थित चुचैला कलां की नीट की तैयारी कर रही एक होनहार छात्रा इलमा की राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मौत हुई।

फास्ट-फूड है इन मौतों की वजह

अभिभावकों ने फास्ट-फूड को ही वजह बताया, पढ़ाई के दौरान भी अपने साथ फास्ट-फूड रखती थी। ये घटनाएं अमरोहा में फास्ट-फूड और जंक फूड की बढ़ती लत को लेकर गहरी चिंता पैदा कर रही हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड से पोषण की कमी, पाचन तंत्र खराब होना, इंफेक्शन और गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं।