IAS फर्जी...रौला असली वाला, आलीशान गाड़ियों का काफिला, कई जिलों में मौज काट चुका सौरभ त्रिपाठी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश लखनऊ में पुलिस ने एक ऐसे फर्जी IAS अधिकारी को गिरफ्तार किया है, जिसका मायावी जलवा देखकर खुद पूरा पुलिस विभाग हैरान है। उसके काफिले में 6 लग्‍जरी गाड़ियां पाई गईं। वह लैंड रोवर डिफेंडर, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज और इनोवा जैसी कारों की सवारी करता था। लोगों को किसी भी एंगल से फेक न लगे इसके लिए वह एक ड्राइवर रखा था और गाड़ियों पर नीली-लाल बत्ती लगाकर चलता था।



आपको बता दें कि पकड़ा गया फर्जी जिलाधिकारी का नाम सौरभ त्रिपाठी है और वह नोएडा का रहने वाला है। लखनऊ पुलिस ने जब उसकी तलाशी की तो उसके गाड़ियों से फर्जी दस्तावेज, नकली सरकारी पास और वीआईपी प्रोटोकॉल से जुड़े कई सामान बरामद किए। यह भी पता चला कि सौरभ त्रिपाठी कई बार सरकारी कार्यक्रमों में आईएएस बनकर शामिल हुआ। वह कई विभागों की बैठकों में भी अधिकारी बनकर पहुंचता था। वह अफसरों पर दबाव डालता और फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश करता था।

मर्सिडीज का दाम 1.90 करोड़ तक

फर्जी IAS के पास से मिली गाडियों को देखे तो उसके काफिले में शामिल मर्सिडीज की शुरुआती कीमत 33.44 लाख रुपये से 1.90 करोड़ तक जाती है। इसी तरह, टोयोटा इनोवा क्रिस्‍टा की कीमत 19.99 लाख से 27.18 लाख रुपये तक जाती है। पुलिस जांच में जुटी है कि सौरभ ने ये कारें खरीदने के लिए कहां-कहां तिकड़म लगाया है।