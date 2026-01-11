Main Menu

राजा भैया के परिवार का विवाद फिर चर्चा में; पत्नी भानवी सिंह के दिल्ली आवास पर जनलेवा हमला, बेटी ने कहा- मुझे, मेरी मां और बहन को जान का खतरा

Edited By Pooja Gill,Updated: 11 Jan, 2026 02:24 PM

UP News: उत्तर प्रदेश के कुंडा विधायक और वरिष्ठ नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के परिवार में चल रहा विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच उनकी बेटी राघवी कुमारी ने कहा कि उनकी मां भानवी सिंह..

UP News: उत्तर प्रदेश के कुंडा विधायक और वरिष्ठ नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के परिवार में चल रहा विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच उनकी बेटी राघवी कुमारी ने कहा कि उनकी मां भानवी सिंह की MP-MLA कोर्ट (राउज एवेन्यू) में सुनवाई से ठीक एक रात पहले दिल्ली स्थित उनके घर पर जानलेवा हमला हुआ। इस घटना के बाद से उनकी मां, बहन और खुद उनकी जान को खतरा है। 

राघवी कुमारी ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और सुरक्षा व निष्पक्ष जांच की मांग की है। राघवी कुमारी ने अपने नए बयान में कहा कि आधी रात के बाद एक हथियारबंद व्यक्ति उनके दिल्ली वाले घर के बाहर आया। उसका मकसद साफ तौर पर डराना और दहशत फैलाना था। राघवी ने कहा कि यह मामला सिर्फ सुरक्षा का नहीं, बल्कि सच्ची और निष्पक्ष जांच का है। उन्होंने सवाल उठाया कि उस व्यक्ति को किसने भेजा और इस हमले के पीछे कौन है? राघवी के मुताबिक, उन्होंने सफदरजंग थाने में लिखित शिकायत दी है, लेकिन इतने गंभीर मामले के बावजूद अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है।


राघवी कुमारी ने बताया कि दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उनके घर के बाहर एक अज्ञात व्यक्ति ने गेट और कार में आग लगा दी थी। यह घटना उनकी मां की कोर्ट में सुनवाई से ठीक एक दिन पहले हुई। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति पिस्टल लहराते हुए और दीवार फांदने की कोशिश करते हुए दिखाई देता है। राघवी का कहना है कि यह साफ तौर पर जान से मारने की धमकी और डराने की कोशिश थी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई बेहद धीमी है।   

