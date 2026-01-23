कफ सिरप मामला: भोला जायसवाल की करोड़ों की संपत्ति सीज करने की कार्रवाई शुरू

वाराणसी: उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त प्रतिबंधित कफ सिरप के मामले में सोनभद्र पुलिस ने शुक्रवार को वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित महमूरगंज में प्रमुख अभियुक्त भोला प्रसाद जायसवाल...

वाराणसी: उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त प्रतिबंधित कफ सिरप के मामले में सोनभद्र पुलिस ने शुक्रवार को वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित महमूरगंज में प्रमुख अभियुक्त भोला प्रसाद जायसवाल की करोड़ों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान वाराणसी पुलिस भी मौके पर मौजूद रही।

28 करोड़ 50 लाख रुपये की अवैध संपत्ति जब्त

सोनभद्र पुलिस द्वारा आज वाराणसी के भेलूपुर, सिगरा और चेतगंज क्षेत्रों में भोला प्रसाद जायसवाल की कुल 28 करोड़ 50 लाख रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की जा रही है। क्षेत्राधिकारी रणधीर मिश्रा के नेतृत्व में संपत्ति जब्त करने की यह कारर्वाई चल रही है। श्री मिश्रा ने बताया कि न्यायालय सोनभद्र के आदेश पर एनडीपीएस एक्ट के तहत बीएनएस की धारा 107 के अंतर्गत आज वाराणसी के भेलूपुर अंतर्गत तुलसीपुर महमूरगंज की संपत्ति जब्त की गई है। कुछ देर में चेतगंज और सिगरा थाना क्षेत्रों में स्थित अन्य संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा।

अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है शुभम जायसवाल

सोनभद्र पुलिस ने कोलकाता से सरगना शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल को गिरफ्तार किया था। दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश के साथ बंगाल और बांग्लादेश तक प्रतिबंधित कफ सिरप का नेटवर्क फैला रखा था। शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला प्रसाद जायसवाल ने शैली ट्रेडर्स फर्म तथा अन्य फर्मों के जरिए करोड़ों रुपये का काला कारोबार प्रतिबंधित कफ सिरप के माध्यम से किया। इन्हीं अवैध पैसों से बाप-बेटे ने मिलकर करोड़ों की संपत्ति बनाई। शुभम जायसवाल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।

