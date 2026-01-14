Main Menu

  • जबरन खतना और संपत्ति हड़पने के आरोप, हिंदू संगठनों के सहयोग से 15 साल बाद बुजुर्ग ने की घर वापसी

जबरन खतना और संपत्ति हड़पने के आरोप, हिंदू संगठनों के सहयोग से 15 साल बाद बुजुर्ग ने की घर वापसी

14 Jan, 2026

जालौन (उरई): उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से जबरन धर्म परिवर्तन और कथित उत्पीड़न का मामला सामने आया है। उरई कोतवाली क्षेत्र के बघौरा बाईपास निवासी 66 वर्षीय गोपी अहिरवार ने हिंदू संगठनों के सहयोग से पुनः हिंदू धर्म अपना लिया। पीड़ित का आरोप है कि करीब 15 वर्ष पूर्व रेशमा नामक महिला ने जान से मारने की धमकी देकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया और उनका नाम बदलकर दीन मोहम्मद रख दिया गया।

दाढ़ी कटवाई फिर हिंदू धर्म में की वापसी 
गोपी अहिरवार के अनुसार, धर्म परिवर्तन के बाद उन्हें लंबे समय तक बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान उनके साथ मारपीट की गई और उनकी कीमती जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी मूल धार्मिक पहचान के साथ जीवन जीने की अनुमति नहीं दी जाती थी और बाहरी संपर्क भी सीमित कर दिया गया था। मंगलवार को पीडब्ल्यूडी परिसर स्थित हनुमान मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान के दौरान गंगाजल स्नान, मंत्रोच्चार और शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी की गई। इस अवसर पर गोपी अहिरवार ने इस्लामी पहचान त्यागते हुए दाढ़ी कटवाई और भगवा वस्त्र धारण कर पुनः हिंदू धर्म में वापसी की। कार्यक्रम में हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे।

जबरन खतना कराने का आरोप 
शुद्धिकरण के बाद पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोपी महिला के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। गोपी अहिरवार ने आरोप लगाया कि उनसे जबरन खतना कराया गया और उनकी संपत्ति हड़प ली गई। मामला सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने हस्तक्षेप कर बुजुर्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दावा किया है।

मामले की जांच में जुटी पुलिस 
वीएचपी पदाधिकारी बलवीर सिंह जादौन ने प्रशासन से मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की है। वहीं, पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने मामले को गंभीर बताते हुए उरई कोतवाली को विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। पुलिस 15 वर्ष पुराने दस्तावेजों और भूमि से जुड़े अभिलेखों की जांच कर रही है।

