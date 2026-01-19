जनता दर्शन में आई महिला  ने सुनाया दुखड़ा, सीएम योगी ने दिए कार्रवाई के निर्देश...दिया न्याय का भरोसा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ‘जनता दर्शन' में आई एक महिला की फरियाद सुनकर पुलिस आयुक्त को तत्काल उचित कार्रवाई का निर्देश दिया...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ‘जनता दर्शन' में आई एक महिला की फरियाद सुनकर पुलिस आयुक्त को तत्काल उचित कार्रवाई का निर्देश दिया। यह जानकारी एक आधिकारिक बयान में दी गई। बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह ‘जनता दर्शन' में प्रदेशभर से आए हर फरियादियों की समस्याएं सुनीं और उनका निराकरण कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

न्याय की गुहार लेकर पहुंची महिला

बताया कि लखनऊ निवासी सीमा अपनी दो बच्चियों के साथ सोमवार को 'जनता दर्शन' में पहुंची और मुख्यमंत्री को बताया कि पति व ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया, ऐसे में उन्हें बच्चियों को लेकर दर-दर भटकना पड़ रहा है। बयान में कहा गया कि महिला ने मुख्यमंत्री से ससुराल में रहने की जगह दिलाने के लिए गुहार लगाई। साथ ही, बच्चों के पालन-पोषण के लिए आर्थिक सहायता की मांग करते हुए न्याय की प्रार्थना की।

सीएम योगी ने दिया न्याय का भरोसा

इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस आयुक्त को मामले में तत्काल उचित कार्रवाई का निर्देश दिया। इसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘जनता दर्शन' में अपने माता-पिता के साथ आए सभी बच्चों को चॉकलेट दी और उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करने को कहा। 'जनता दर्शन' में मुख्यमंत्री के समक्ष पुलिस, बिजली विभाग के साथ ही आर्थिक सहायता से जुड़े कई प्रकरण भी आए। मुख्यमंत्री ने सभी से मिलकर उनके प्रार्थनापत्र लिये और अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर प्रकरण की जांच कराकर फरियादियों की समस्याओं का समाधान किया जाए।