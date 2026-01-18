Main Menu

  • हैवानित की हदे की पार! लिव इन पार्टनर की हत्या कर शव का किया ऐसा हाल कि मानावता हो गई शर्मसार

Edited By Ramkesh,Updated: 18 Jan, 2026 03:47 PM

the brutality is beyond measure after killing their live in partner their body

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में देर रात एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। मिनर्वा चौराहे पर एक टैक्सी चालक की सतर्कता से महिला की नृशंस हत्या का खुलासा हुआ। टैक्सी चालक ने पुलिस को सूचना दी कि ब्रह्मनगर से...

झांसी: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में देर रात एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। मिनर्वा चौराहे पर एक टैक्सी चालक की सतर्कता से महिला की नृशंस हत्या का खुलासा हुआ। टैक्सी चालक ने पुलिस को सूचना दी कि ब्रह्मनगर से एक व्यक्ति ने उसकी टैक्सी बुक कर नीले रंग का बक्सा मिनर्वा चौराहे तक छोड़ने को कहा था। आरोपी टैक्सी के पीछे-पीछे आ रहा था, लेकिन रास्ते में अचानक गायब हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी हत्या उसका प्रेमी है जिसने महिला की हत्या कर शव को कई टुकड़ो में काट डाला। शव को ठिकाने लगाने के लिए आरोपी से घर में जला दिया। उसके बाद बचे हुए अवशेष को ठिकाने लगाने की फिराक में आरोपी था लेकिन टैक्सी चालक ने पुलिस को सूचना दे दी जिससे घटना का खुलासा हो गया। हालंकि आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। 

बक्से के अंदर शव के मिले टुकड़े 
टैक्सी चालक को उस समय शक हुआ, जब बक्से से पानी रिसने लगा और तेज दुर्गंध आने लगी। आशंका होने पर उसने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही नवाबाद थाना और शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। जब पुलिस ने बक्सा खुलवाया तो सभी के होश उड़ गए। बक्से के अंदर एक महिला के शव के कुछ टुकड़े मिले, जबकि बाकी शव को जलाकर राख बनाने की कोशिश की गई थी।

टैक्सी चालक की निशानदेही आरोपी तक पहुंची पुलिस
पुलिस ने टैक्सी चालक से पूछताछ के बाद बक्सा और शव के अवशेष कब्जे में ले लिए। टैक्सी चालक की निशानदेही पर पुलिस टीम ब्रह्मनगर पहुंची, जहां से घटना से जुड़े अहम सुराग जुटाए जा रहे हैं। मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है।

रिटायर्ड रेलकर्मी ने घटना को दिया अंजाम 
मामले में पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ में मृतका की पहचान प्रीति के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि प्रीति नंदनपुरा निवासी एक रिटायर्ड रेलकर्मी राम सिंह के साथ किराए के मकान में रह रही थी और वह उसकी तीसरी पत्नी थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला की हत्या करीब एक सप्ताह पहले कर दी गई थी।

मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस 
आरोप है कि हत्या के बाद आरोपी ने शव को घर के अंदर ही टुकड़ों में काटा और फिर आग से जलाकर उसे राख बनाने की कोशिश की। कुछ हिस्से पूरी तरह नष्ट न होने पर आरोपी ने शव के टुकड़े, जली हुई राख और पानी को नीले बक्से में भरकर ठिकाने लगाने की योजना बनाई थी। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी की तलाश तेज कर दी है। घटनास्थल से जुड़े सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है।

 

